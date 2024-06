L’Ecole de Musique Cortenaise a fait son show

C’est dans les jardins de la mairie que la scène devant accueillir les élèves de l’Ecole de Musique Cortenaise a été installée vendredi soir pour un concert célébrant la fin de l’année. Sonate de Mozart, Blue Bossa, Blue Bird, Concerto de l’été, Mysterious procession ou encore Zombie des Cranberries, le panel musical était large et varié pour ces élèves qui pratiquent le piano, le violon ou la guitare depuis 4 ans, 2 ans ou même seulement dix mois « car la plupart ont débuté la musique à la dernière rentrée scolaire », précise Maud Menetrier, présidente de l’association. « On y enseigne le piano, la guitare, le violon et nous avons même un élève qui apprend le ukulele. Ils font leur apprentissage ou leur perfectionnement avec Jean-Baptiste Meunier, professeur de piano, Mowei Liu, professeur de violon et de piano pour les débutants, car elle est très polyvalente, Olivier Lacroix, professeur de guitare, et Pierre Zgonec, également professeur de guitare. Je dois préciser aussi que Mowei et Pierre sont également enseignants au centre musical de Calvi, U Timpanu. Les professeurs enseignent pour tous les niveaux et pour tous les styles musicaux. Nous ne souhaitons pas imposer un style particulier. Nous laissons les enfants libres de choisir leur style musical. C’est très important pour ne pas décourager les enfants de la musique, surtout lors de l’enseignement du solfège qui est rébarbatif. C’est pour cette raison que les professeurs insistent sur la pratique en particulier avant de venir poser le solfège sur cette pratique. Les élèves trouvent cela génial, ils assimilent mieux ainsi et apprennent plus vite. Ils ont envie de poursuivre l’enseignement musical et c’est bien le plus important ».