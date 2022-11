L'Assemblée de Corse ouvre le dossier sur les dérives mafieuses

Parmi les trois prises de paroles du groupe Fà Populu Inseme, le plus largement représenté dans l'hémicycle de l'Assemblée, Don Joseph Luccioni a justement dépeint un contexte tendant à faire dériver les jeunes, notamment vers la drogue. "Trafic de stupéfiants et dérives mafieuses ne se confondent pas nécessairement, mais la drogue représente une manne financière conséquente permettant d'investir dans d'autres secteurs de l'économie, détaillait-il. Il existe dans ce pays un mythe du voyou, certains jeunes ne peuvent s’empêcher de céder à l’appel de l’argent facile, à la promesse de susciter l’admiration…"



Et si un jeune ne voit pas d'avenir, c'est surtout à cause de la spéculation immobilière, qui représente des milliards d'euros de déficit "légal" pour Paul-Félix Benedetti, qui n'en peut plus de l'emprise qu'a la criminalité organisée sur l'île. "Les Corses qui ont une trentaine d'années aujourd'hui ont vécu 500 homicides - une grande partie liée à des affrontements de bande - sept maires exécutés au cours de leur exercice, deux présidents de chambres consulaires, deux avocats et deux très hauts fonctionnaires, dresse le président du groupe Core in Fronte dans un silence de cathédrale. Ça fait beaucoup, on accepte aujourd'hui une vie quotidienne parasitée par le poids des forces et de l'économie souterraine."



Malgré les divergences de position et la mesure prédominante dans les discours de chacun, un consensus rassemble l'ensemble des membres présents dans l'hémicycle : "Il n'y a pas de fatalité".