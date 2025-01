L’Alba en concert à Paris : une soirée sous le signe de la musique corse

C’est un rendez-vous attendu par les amateurs de musique corse et de sonorités méditerranéennes : le groupe L’Alba investira la scène du Studio de l’Ermitage, situé au N°8 de la rue de l’Ermitage à Paris, pour présenter son nouvel opus intitulé Grilli. Sorti le 6 décembre dernier sous le label Buda Musique, cet album est le sixième d’une formation fondée en 1992 et connue pour son approche unique de la musique corse.



La démarche artistique de L’Alba repose sur la création d’arrangements originaux, teintés de sonorités méditerranéennes, tout en restant ancrée dans la tradition culturelle ancestrale. Cette approche est inspirée par la proximité des identités vocales des peuples du pourtour méditerranéen, notamment au travers des mélismes et de l’esthétique musicale commune à ces régions.



Composé aujourd’hui de cinq membres – Ghjuvanfrancescu Mattei (guitare, voix), Ceccè Guironnet (vents, voix), Eric Ferrari (basse), Sébastien Lafarge (harmonium, voix) et Laurent Barbolosi (violon, voix) – le groupe s’est entouré de plusieurs artistes de renom pour l’enregistrement de Grilli. Parmi eux : Mokhtar Samba, batteur et percussionniste sénégalo-marocain, Gilles Chabenat, spécialiste de la vielle à roue, Pierre Sangra, multi-instrumentiste, et Tarek Abdallah, joueur de oud égyptien.



Cet album, dont le nom signifie « grillons » en corse, se présente comme une fresque sonore où chaque morceau possède sa propre identité tout en s’intégrant dans une création globale. Le texte central, intitulé I Grilli, agit comme un fil conducteur, liant les différentes compositions entre elles. Fidèle à son style, L’Alba accorde une place essentielle à la polyphonie, un élément phare de la musique corse, déjà présent dans leur précédent album À Principiu.



Le concert de mardi verra également la participation d’Antoine Belgodere (guitare), Petrughjuvanni Mattei (guitare, voix) et Gilles Chabenat (vielle à roue), qui rejoindront les cinq membres du groupe sur scène