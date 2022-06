L'Ajaccienne Roxane Capaccini remporte la finale de "Si on lisait à voix haute !" sur France 5

🥳Et c'est finalement Roxane qui remporte cette finale "collège" de la troisième édition de "Si on lisait à voix haute" !

Elle est âgée de onze ans, inscrite en classe de 6e au collège du Stilettu à Ajaccio et ce mercredi soir a remporté ce la finale du grand concours de lecture "Si on lisait à voix haute !" sur France 5, dans la catégorie collège. Passionnée par la lecture et la littérature, Roxane Capaccini, lit Proust, Saint-Exupéry ou Hugo. Prédisposition ? Travail et assiduité et une capacité d’élocution digne d’un adulte. Logique, de ce fait, qu’elle ait remporté la troisième édition du concours national « Si on lisait à voix haute », ce 1 juin parmi les dix finalistes répartis sur tout le territoire et devant les caméras de France 5.Sur la ligne de départ en septembre dernier, ils étaient pourtant 145000 élèves dans toute la France. « Le Président de la République a déclaré la lecture grande cause nationale, explique Malvina Leca, principale du colllège, dans ce cadre, nous avons mis en place un atelier de lecture durant la pause méridienne binlingue et non bilingue avec Corinne Carlotti, professeur documentaliste et Marie-Paule Taddei, professeur de corse auxquelles s'est jointe mme Picherit enseignante en français. À partir de cet atelier, l'idée a germé de s'inscrire au concours national de « La Grande Librairie » si on lisait à voix haute ».Ainsi, les élèves de 6e1 de l'établissement ont voté à l'unanimité pour Roxane au terme de lectures a voix haute dans toute la classe. L'élève avait choisi un texte issu des « Misérables ». Retenue pour la demi-finale auprès de 176 élèves, elle a su convaincre le jury au terme lors de la finale qui s'est déroulée le 24 mai dernier et diffusée sur France 5 ce mercredi. La jeune ado obtient les meilleurs notes et remporte le concours. « C’est énorme de gagner, explique-t-elle sans pression, c’était important de participer mais quand on arrive à ce stade-là, on a envie de remporter. Je me suis donnée les moyens, j’ai cru en moi et ce qui a fait, je pense, la différence. Devant le jury, j’ai eu un peu le tract la première fois mais ensuite, tout s’est bien passé. »Roxane lit énormément depuis toute petite, des livres pour enfants mais également des auteurs tels que Molière, Hugo, dont elle s’est inspirée pour le concours ou encore la Comtesse de Ségur. Logique, de ce fait, que sa moyenne en français frôle la perfection. Pour autant, c’est plutôt le théâtre qui la passionne. « Actrice, ajoute-t-elle toujours avec une grande maturité, mais toujours en rapport avec la lecture. »Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée ce jeudi en fin de matinée au collège, Jean-Philippe Agresti, Recteur de l’Académie de Corse s’est adressé avec émotion à la gamine : « Tu as porté haut les couleurs de ton école, de celles et ceux qui t’ont accompagnée, de tes camarades, de la Corse et de l’Education en général. Quand tu te mets à lire a commenté le jury de la finale, on te découvre. Tu mets ta personnalité au service du texte et non le contraire. C’est cela qui a fait la différence. Tu avais ce petit plus qui t’a permis d’emporter la décision. »Une performance qui va, bien sûr, rejaillir sur l’ensemble d’un établissement déjà mis en valeur par la qualité de l’enseignement et les différentes activités transversales qui y sont proposées.