L’ACA séduisant domine Valenciennes (4-1)

Si le réalisme avait quelque peu fait défaut face à Caen vendredi, il a été au rendez-vous face à Valenciennes au terme d’une rencontre dominée de la tête et des épaules par des Ajacciens de plus en plus séduisants au fil de leurs prestations. À l’arrivée, un billet pour aller à Nancy le 27 août et une jeunesse très prometteuse dans les rangs « rouge et blanc »





Pour sa première sortie à domicile dans un premier tour de coupe de la Ligue depuis des années, l’ACA présente une équipe fortement remaniée, un turn-over prévisible dans une semaine à trois matchs. Ainsi, Cavalli et Zady sont au repos, Avinel suspendu, Courtet et Coutadeur sur le banc de sorte que c’est une équipe très jeune qui débute la rencontre avec Corinus, Tramoni et El Idrissy titulaires tout comme Diallo et Kalulu qui font leurs grands débuts.

On ne va pas s’ennuyer au cours d’un premier acte où les Nordistes ne trouveront jamais la solution face à la vivacité des attaquants ajacciens. L’ACA s’installe en maître et dans la lignée des précédents matchs, présente un visage séduisant.





Cela va rapidement porter ses fruits face à une défense statique et rapidement dépassée par les événements. Bayala s’enfonce sur le côté droit, repique au centre et remet sur Laçi qui enlève la toile d’araignée adverse (10e). Du grand art ! L’ACA est même tout près de faire le break à la suite d’un cafouillage (16e). Bref, un premier quart d’heure assez vivant où les hommes de Pantaloni font très mal. Face à ce scénario, VA ne parvient pas à sortir des ballons propres, contraint de défendre à chaque fois, avec une arrière-garde aux abois. Mais les Acéistes ne comptent pas en rester là. Témoin, cette belle frappe en angle fermé de Tramoni (22e) et surtout la tentative de Mendes à bout portant devant Kocik (28e).





L’ACA insiste et va tuer le match en deux minutes en fin de première période. C’est d’abord Tramoni qui convertit au deuxième poteau, un centre de Bayala (42e). Et puis à quelques secondes de la pause, Mendes qui trompe Kocik d’une belle frappe à l’entrée des seize mètres (45+1).



Lejeune finit le travail

À 3-0, la messe est quasiment dite d’autant que les Nordistes n’ont rien montré au cours du premier acte. Contraints de prendre des risques, ils s’efforcent d’attaquer la seconde période sur d’autres bases. Et dans un match plus haché et au rythme forcément moins soutenu, ils réduisent rapidement le score grâce à Ntim de la tête sur un coup franc de Hein (59e). Feu de paille. Incapables de se de se montrer véritablement dangereux, ils prennent timidement les commandes de la rencontre. Côté « rouge et blanc », on cherche surtout le contre qui va définitivement assurer la victoire. Le match s’équilibre mais on sent toujours une défense nordiste en difficulté sur les offensives ajacciennes. La libération intervient finalement par Lejeune qui d’une frappe puissante à ras-de-terre trompe Kocik (80e). L’ACA signe une bien belle victoire et disputera le 2e tour à Nancy le 27 août.



Football Coupe de la Ligue

1er tour

Stade François Coty

ACA bat Valenciennes 4-1 (3-0)

Temps doux

Spectateurs : 2000 environ

Arbitre : M. Dechepy assisté de MM Le Tellier et Evrard

Buts : Laçi (10e), Tramoni (42e), Mendes (45e), Lejeune (80e) pour l'ACA

Ntim (59e) pour Valenciennes

Avertissements : El Idrissy (23e), Leroy (26e), Diallo (56e), Laçi (66e) pour l’ACA

Cabral (39e), Spano (43e), Chevalier (77e) pour Valenciennes



ACA

Leroy- Kalulu, Diallo, Choplin, Lejeune- Corinus, Laci- Bayala (Tomi 60e), Tramoni (Huard 70e), El Idrissy (Tall 78e)- Mendes- ent : O. Pantaloni.





Valenciennes

Kocik- Cuffaut, Ntim (cap.), Spano, Brassier (Masson 46e)- Chergui (Chevalier 71e), Arib, Siby (Ambri 46e), Hein- Romil, Cabral- ent : O. Guegan