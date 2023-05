L'AC Ajaccio au Parc des Princes : une étape infranchissable face au PSG ?

La rédaction le Vendredi 12 Mai 2023 à 18:20

L'AC Ajaccio se mesure au Paris Saint-Germain ce samedi soir à 21 heures au Parc des Princes. Un "sacré" rendez-vous pour le club acéiste qui, bien sûr, n'a rien à perdre au cours de cette soirée face à un adversaire qui, bien qu'en crise, pourrait ajouter pour l'occasion un énième titre à son palmarès national. Pour l'ACA il s'agira, ainsi que le soulignait Olivier Pantaloni lors du point presse d'avant-match, d'être "le plus solide possible" face à un telle formation où le danger peut venir de tous les côtés. Mais ce ne sera pas évident.

Au-delà de cette nouvelle journée de championnat de Ligue 1, on ne manquera pas de relever également la belle attitude du bastiais Bruno Rodriguez, ancien joueur des deux clubs et du Sporting, qui amputé il y a quelques mois de la jambe droite, viendra, à la demande du PSG, donner, en short, le coup d'envoi de PSG-ACA