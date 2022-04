Kyrnolia : un chèque de 5 000 € remis à l'association Inseme

Depuis 2019, l’association INSEME est partenaire des 2 entités de Kyrnolia : la CEOC (Compagnie des eaux et de l’ozone de Corse) et la SDEC (Société des Eaux de Corse)

Pour chaque souscription à l’e-facture, un acte totalement gratuit pour le consommateur, Kyrnolia s’engage à faire un don responsable et solidaire d’un montant d’un euro auprès de l’association qui ces 25 et 26 avril s'est vue remettre deux chèques de 2 500 € soit 5 000 € de la part M.Baptiste Denizont, directeur la CEOC à l’agence de Propriano et de la part M.Jean-Michel Buisine directeur de la SDEC à l’agence de Folelli.

« Aujourd’hui nous avons 125.000 consommateurs avec seulement 22% qui sont en facturation électronique. Il y a donc un bel enjeu à les inciter à passer au format numérique. » rappelle le Directeur de Kyrnolia, Mr Gilbert Bizien précisant que 13 000€ ont été récoltés depuis le début du partenariat au profit des familles contraintes au déplacement médical sur le continent.

Dans un communiqué la Squadra d’INSEME "remercie chaleureusement les équipes de Kyrnolia mobilisées sur ce beau projet !"