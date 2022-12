Karaté : Cassandre Lutzing (KC Borgo), 3e à la coupe de France Kata

A l’occasion de cette compétition le club de Charles Sampieri avait inscrit deux licenciées du Club : Cassandre Lutzing en catégorie cadettes et Cassandra Sampieri en senior. « Il s’agissait là pour nos deux compétitrices de leur première participation dans leur nouvelle catégorie d’âge » souligne Charles Sampieri.

A l’issue d’un très bon parcours Cassandre Lutzing décrochait une superbe 3ème place. «C’est une très belle performance et ce résultat est très prometteur pour elle ». De son côté, Cassandra Sampieri, qui le week-end précédent avait elle aussi obtenue une très bonne 3ème place lors de la Coupe de France Kata Espoir, termine quant à elle à la 5ème place dans la cour des grandes qu’elle découvrait donc.

« Je retire beaucoup de satisfactions de ces résultats et sur le travail accompli » souligne encore l’entraineur du Karaté Club Borgo. « Tout le club se félicite de ces bons résultats qui tirent le club vers le haut. On ne va rien lâcher et retourner à l’entrainement pour continuer de progresser ». Un sage n’aurait pas dit mieux.

Mais le karaté n’est-il pas l’école de la sagesse ?