Karaté : Cassandra Sampieri dans le Top 5 mondial

« J'échoue au pied du podium face à mon adversaire espagnol. C'est frustrant en étant si près du but » déclare la jeune championne corse. «Mais on va se remettre de suite au travail pour progresser davantage. Je souhaiterais remercier tout le staff France, mes coach de la journée Franck Bisson et Lucas Jeannot. »

Au passage elle ne manque pas de saluer tous ceux qui l'ont soutenue.

« Merci de m'avoir emmené jusque-là, de m'avoir soutenue et surtout d'avoir cru en moi. Merci à mes coéquipiers de l'équipe de France pour les encouragements. Et surtout un grand merci à vous tous pour vos petits messages et votre soutien au quotidien. Tous ces petits mots me vont droit au cœur et ça fait énormément de bien.»





Elle a dit, aussi, sa fierté d'avoir pu participer à la compétition mondiale.

« J'ai été très fière de porter Le coq aujourd'hui lors de ces championnats du monde et d'avoir pu porter les couleurs de la Corse et de ma ville Borgo. Cette aventure ne fait que commencer et j'espère pouvoir la partager avec vous. Je n'oublierai pas de remercier bien sûr mes parents et mes grands-parents qui étaient à mes côtés lors de cette compétition. Mais aussi la grande famille du Karaté Club Borgo, ma préparatrice physique Alicia, mes amis et ma famille. Enfin Je souhaiterais aussi féliciter ma coéquipière Helvetia qui termine 3ème de ses championnats en catégorie espoir».

A très bientôt championne !