K’Scolta lance son premier festival pour célébrer les artistes corses

Après avoir fondé la plateforme de streaming K’Scolta, dédiée exclusivement

, Pierre-Michel Rochault franchit une nouvelle étape en lançant le K’Scolta Music Awards. Ce festival se tiendra les vendredi 20 et samedi 21 septembre sur le théâtre de verdure de la place d’Armes à Bastia.

»

« C’est le manque de diffusion et de lieu de représentation que j’ai constaté en étant plus jeune qui m’a donné envie de lancer ces outils, indique Pierre-Michel Rochault, le fondateur de K’Scolta. Ce festival a pour but principal de récompenser les talents insulaires et de mettre en avant les pépites que nous pouvons avoir en Corse. Au cours des deux jours du festival, le public aura l’occasion de découvrir 14 artistes insulaires, mais également l’ensemble des spécialités de l’industrie musicale. D’une part, de 9h à 17h, les visiteurs pourront rencontrer des artistes, des professionnels de la musique mais aussi des associations autour de la musique à “U Paese“, un village musical pensé pour mettre en relation les aspirants artistes avec des personnes du milieu qui sauront leurs partager des conseils sur le monde artistique. Puis à partir de 18h débutera “E Battaglie“, des compétitions entre trois artistes qui s’affronteront en direct sur scène. Lors de ces batailles, le public fera office d’arbitre puisqu’il jugera les performances des artistes grâce à un système de vote interactif accessible via l’application K’Scolta. Enfin, à 21h, une tête d’affiche locale viendra donner un concert sur la grande scène. Les différents plateaux seront entrecoupés de remises de trophées.Si cet évènement est destiné à mettre en avant tous les talents que compte l’industrie musicale corse, elle met aussi en lumière le travail des auditeurs, les juges finaux des performances. « Dès le départ, nous avons choisi d’avoir une interaction avec le public, parce que sans lui, l’artiste n’existe pas, insiste Pierre-Michel Rochault. Bien en amont, nous avions fait un concours sur les réseaux sociaux pour sélectionner les artistes qui participeront aux plateaux artistiques. C’est une manière de replacer le public au centre de la démarche, afin qu’il prenne conscience du pouvoir qu’il peut avoir sur la carrière d’un artiste ». Les votes du public serviront notamment à départager les artistes pour la remise des trophées qui entrecoupera les différents plateaux au cours de la soirée. « Depuis les années 60, il y a environ 15 000 titres qui ont été créés en Corse, et il n’y a jamais eu de prix pour récompenser la musique insulaire », rappelle le fondateur de K’Scolta qui souhaite réparer cette erreur. Durant ces deux jours, 15 trophées seront décernés et mettront en lumière différents styles musicaux mais également une large palette d’artistes, dont des artistes féminines « que l’on ne met pas suffisamment en avant et qui ont toute leur place dans ce festival », appuie Pierre-Michel Rochault.Pour cette première édition, le festival espère réunir un millier de visiteurs sur les deux jours.