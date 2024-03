Justice : 17 nouveaux magistrats supplémentaires d’ici 2027 en Corse

Ce jeudi 28 mars, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a choisi Annecy pour dévoiler un ambitieux plan de recrutement destiné à renforcer les effectifs des tribunaux à travers la France. D'ici 2027, pas moins de 1 500 magistrats supplémentaires ainsi que 1 800 greffiers seront déployés pour répondre aux besoins croissants de la justice.La Corse, elle aussi, bénéficiera de ces mesures avec un total de 53 nouveaux postes prévus d’ici 2027 dans les tribunaux de Bastia, d'Ajaccio et la cour d'appel. Selon les informations communiquées par le ministère de la Justice sur son site internet , la Corse accueillera au moins 17 nouveaux magistrats, 20 greffiers et 16 attachés de justice. Cette augmentation représente une hausse de 29 % des effectifs en magistrats et de 36 % en greffiers sur une période de 5 ans.