Julien Morganti, un projet collectif pour la mairie de Bastia en 2026

Dimanche 29 septembre, Julien Morganti, président du Mouvement Un Futur pour Bastia, a convié militants et Bastiais sur la place Claude-Papi à Lupino pour une conférence de presse de rentrée politique. L'occasion, piur le conseiller d'opposition de dresser un état des lieux de la situation politique et sociale à Bastia tout en dévoilant les grands axes de son projet pour la ville.



En ouverture de son discours, Julien Morganti n'a pas hésité à pointer du doigt la progression fulgurante des votes en faveur de l'extrême droite aux derniers legilstives dans certains quartiers bastiais. « L'extrême droite est montée en flèche à Bastia, notamment dans les quartiers sud. Cela s'explique par un sentiment d'abandon des habitants sur trois points majeurs : la disparition des valeurs de solidarité, à un moment où le pouvoir d’achat est au plus bas ; la montée du communautarisme, qui crée un sentiment de dépossession ; et enfin, les incivilités et trafics de drogue qui prospèrent en toute impunité », a-t-il déclaré.



Pour illustrer ces propos, il a présenté une pétition du collectif des locataires en colère, vivant à proximité de la place Claude-Papi et de la Cité-Aurore, dénonçant l'insécurité croissante. « Les locataires se sentent abandonnés face à l'explosion des incivilités et des trafics. Il est temps de réagir, notamment en réclamant des mesures comme l'installation de caméras de surveillance, que la municipalité actuelle refuse d'implémenter », a ajouté le président du mouvement.





Un projet politique en trois axes

Julien Morganti a ensuite exposé les grandes lignes de son projet pour Bastia. « Ce cri d’alerte des Bastiais, nous l’avons entendu. Il est de notre responsabilité d’y répondre par un projet politique en rupture avec l’équipe actuelle », a-t-il expliqué.



Les intervenants ont également mis en lumière les préoccupations de la population. Viviane Albertelli, conseillère municipale, a évoqué l'absence de financement pour la construction du futur hôpital de Bastia, plaidant pour un CHU multi-sites. « Il est inacceptable que la ville soit toujours en attente d’un projet d’hôpital moderne », a-t-elle affirmé. Frédéric Franceschetti a critiqué le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU), le qualifiant de « PLU de renoncement » qui manque d’ambition pour l’avenir de Bastia. Selon lui, ce projet arrive au mauvais moment et ne répond pas aux véritables enjeux de la ville.



Après une prise de parole de ses colistiers, Julien Morganti a conclu la conférence de presse en appelant à l'union et à la mobilisation des Bastiais autour d’un projet commun. « Nous devons tourner la page des divisions et parler à tous les Bastiais pour offrir des perspectives », a-t-il exhorté. Dans sa quête de rassembler les oppositions, il a précisé qu’aucun contact ne serait établi avec des mouvements extrémistes, affirmant vouloir incarner une alternative constructive et responsable.



En s’attaquant aux enjeux de sécurité, d’éducation et d’environnement, le Mouvement Un Futur pour Bastia semble prêt à relever le défi des prochaines élections municipales, avec pour objectif de redonner espoir aux Bastiais et de construire un avenir meilleur pour la ville.