Judo : la Calvaise Julia Tolofua décroche l'argent aux Masters de Budapest

A 23 ans, Romane Dicko, N.2 mondiale et en bronze aux JO de Tokyo, marque les esprits face à la calvaise Julia Tolofua, 26 ans, en vue d'une sélection aux Jeux olympiques de Paris, où une seule place par catégorie est disponible.

C'est la troisième fois en trois confrontations que Dicko s'impose contre Tolofua. En 2022, deux fois en demi-finale au tournoi de Tel Aviv et aux Mondiaux de Tashkent, elle avait aussi eu l'ascendant sur sa copine chez les Bleues. Dans un combat serré, Dicko a eu Tolofua à l'usure, disqualifiée après trois pénalités.

Le Masters mondial, qui réunit les 36 meilleurs mondiaux de chaque catégorie, est la deuxième compétition la plus importante de l'année, après les Mondiaux.