Judo : Succès des portes ouvertes pour le Dojo Club Brando

Tout au long de cette journée de dimanche, de 10h à 17h, une cinquantaine de gamins mais aussi d’adultes ont participé au programme de la présidente fondatrice du Dojo Club Brando, Sylvie Giorgi-Iozzia devant la salle des fête d’Erbalonga. « C’était l’occasion pour le public, jeune et moins jeune, de venir titiller le tatami, de prendre des renseignements ou de se réinscrire » explique S. Giorgi-Iozzia. « Nous avons reçu un bel accueil et on a noté de nouveaux inscrits et beaucoup de réinscriptions. Fort de ce succès nous envisageons un nouveau cours adulte d’autant que des anciens judokas qui sont passés nous voir se sont montrés très désireux de remonter sur le tatami, ressentir cette frénésie du Dojo, et oui, judoka un jour , judoka toujours! »



Autre discipline présentée ce dimanche : Le Taïso. Discipline à part entière de la Fédération Française dev Judo, le taïso a un potentiel formidable à offrir, à la disposition des judokas et non judokas, des plus jeunes aux plus âgés, pour assouplir et affermir son corps, apaiser le mental, mieux dominer ses émotions et préserver ses articulations. Faire disparaître les douleurs récurrentes, les raideurs, améliorer la concentration, amener l’esprit à la quiétude. Le pratiquant de taïso devient progressivement plus conscient de lui-même, explorant à chaque séance les gestuelles positives, étirements lents, placement du corps debout et au sol, respiration profonde. Une formation qui l’accompagne partout et le rend plus fort, plus équilibré, bien dans sa tête comme dans son corps. « Ce sport attire de plus en plus de monde car il s’adapte à tous les âges et surtout à tous les niveaux ». Au crépuscule de cette « journée porte ouverte », la responsable se montrait très optimiste sur la saison : « Je pense que l’on va très vite arriver au même nombre de licenciés de l’an passé voire le dépasser ».