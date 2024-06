Judo - La coupe Jean-Marc Règne pour Porto-Vecchio

Initialement réservée aux poussines et poussins, cette compétition s'adresse, désormais, également aux pré-poussins et pré-poussines.

Trois compétitions composent cette coupe qui donne la priorité aux résultats par équipes. Le Challenge di A Castagna, le Challenge de Roccapina et A Ghjustra di a Torra d’Erbalonga qui a eu lieu ce dimanche ont jalonné l'échéancier des plus jeunes des judokas corses.

C'est, donc, à Erbalonga qu'a eu lieu le dénouement de la Coupe Jean-Marc Règne. C'est le Dojo de Porto-Vecchio qui s'est imposé devant le Judo Club Bastiais et Vescovato Judo. Une victoire finale qui a permis aux très jeunes protégés de Gilles Seydoux d'enlever cette nouvelle version de la Coupe Jean-Marc Règne.

Ajaccio Judo et San Benedettu Judo complètent le podium alors que Vescovato Judo, le Dojo Club de Brando et le Dojo de Bastelicaccia composent ce top six final.