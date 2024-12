Jubilé 2025 : la cathédrale d’Ajaccio ouvre sa Porte Sainte

Ce dimanche, la cathédrale d’Ajaccio a ouvert sa Porte Sainte, marquant ainsi le début du Jubilé 2025, une année placée sous le signe de la réflexion, du pardon et du renouveau spirituel, comme l’a souhaité le pape François. Conformément à ses directives, chaque diocèse est appelé à inaugurer cette période de profonde conversion spirituelle par une célébration particulière. Dans la cité impériale, la procession a commencé devant la Masonuccia, menée par les fidèles, qui se sont dirigés depuis la place des Palmiers vers la cathédrale où le cardinal François-Xavier Bustillo a ouvert la Porte Sainte, invitant chacun à entreprendre un cheminement intérieur.



Cette célébration s’inscrit dans le cadre de l'Année Sainte inaugurée officiellement le 24 décembre dernier par l’ouverture de la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape François qui a placé cette Année Sainte sous le signe de l’espérance et du renouveau spirituel, invitant tous les diocèses à ouvrir une Porte Sainte pour permettre à leurs fidèles de vivre ce pèlerinage intérieur.



Dans sa bulle d’indiction, intitulée Peregrinantes in spem (En pèlerinage dans l’espérance), le pape a décrit le Jubilé comme un temps de réflexion et de conversion. « L’espérance n’est pas une condition, mais le fruit d’un chemin », y écrit-il, appelant à « raviver l’espérance » dans un monde en quête de repères.





Avec 32 millions de pèlerins attendus à Rome, dont 800 000 Français, l’Année Sainte s'annonce comme un événement majeur pour l'Église catholique. Toutefois, le pape François a insisté sur la nécessité de vivre ce Jubilé dans sa profondeur spirituelle, rappelant que « un Jubilé réduit au tourisme religieux ne sert à rien ». Afin de permettre à tous de participer, même ceux qui ne peuvent se rendre à Rome, des Portes Saintes sont ouvertes dans les diocèses du monde entier offrant aux croyants l’occasion de renforcer leur foi et leur engagement spirituel.