Journées mondiales des zones humides : Partez à la découverte des trésors naturels de Corse

La Collectivité de Corse met à l’honneur les zones humides du 2 au 16 février 2025, à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides. Cette année, le thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun » souligne l’urgence de préserver ces espaces essentiels pour l’équilibre climatique, la gestion de l’eau et la biodiversité.



Dans ce cadre, plusieurs visites guidées seront proposées à travers l’île, permettant au public de découvrir des sites naturels remarquables et de comprendre le rôle crucial des zones humides. Ces événements sont l’occasion de sensibiliser la population à la protection de ces espaces fragiles et de les inviter à mieux comprendre leur importance pour l’avenir de notre planète.



Le programme débute le dimanche 2 février avec une visite à l’étang de Palu, situé à Ventiseri. Classé RAMSAR et propriété du Conservatoire du Littoral, ce site exceptionnel vous invite à une balade à travers la presqu’île pour explorer sa faune, sa flore et ses techniques de pêche traditionnelles. Deux visites sont proposées à 10h et à 13h30, sur réservation uniquement.



Le samedi 15 février, direction l’étang d’Urbinu à Ghisonaccia. La Collectivité de Corse vous propose une matinée conviviale avec petit déjeuner offert dès 8h30, suivi d’une balade ornithologique sur la presqu’île d’Isula Longa. Cette visite est libre et sans réservation, et permet de découvrir la richesse écologique de cet endroit préservé.



Enfin, le dimanche 16 février, ne manquez pas le site naturel d’Arasu, au nord de Porto-Vecchio. Ce lieu remarquable, géré par la Collectivité de Corse, est un véritable havre de paix, avec des sentiers aménagés à travers des dunes, des étangs et des forêts. Deux visites commentées sont proposées, sur réservation.



Ce même jour, une autre visite vous attend à Lozari, où vous pourrez découvrir la biodiversité de la rivière di u Reginu, un site encore préservé de l’île.



Retrouvez toutes les visites guidées, informations et réservations sur Isula.Corsica