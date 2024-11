Journée mondiale du diabète . En Corse, malgré des progrès, les patients font face à un manque de spécialistes

20 450. C’est le nombre de personnes atteintes de diabète en Corse, selon le Système National des Données de Santé. Un chiffre en nette augmentation chaque année, avec un taux de prévalence de 6,56 %, bien supérieur à la moyenne nationale de 6,13 %. Et autant de patients à accompagner dans le combat contre cette pathologie. Pour les aider, Rose-Marie Pasqualaggi a créé l’Association des Diabétiques de Corse (AFD20), une "association de patients au service des patients. On accompagne les personnes dès la découverte de leur diabète," explique-t-elle. Concrètement, l’AFD20 organise plusieurs ateliers tout au long de l’année : "L’un des premiers est un atelier autour des droits des patients, où ils peuvent rencontrer une assistante sociale." Il existe aussi "un atelier comptage de glucides. Ils apprennent à connaître le taux de glucides présent dans différents aliments." L’association organise également des cafés-diabète pour favoriser la cohésion entre ses membres.



Pour l’épauler dans l’accompagnement des personnes touchées par cette maladie, l’AFD20 peut compter sur le soutien de la clinique Valicelli, située à Ocana et spécialisée dans le traitement du diabète. "Nous collaborons avec la clinique, notamment pour proposer un rééquilibrage nutritionnel aux patients," précise Rose-Marie Pasqualaggi. En 2023, 186 personnes atteintes de diabète de type 2 ont été hospitalisées à la clinique Valicelli, bénéficiant ainsi d’un programme d'éducation thérapeutique dédié à leur pathologie, comprenant des activités médicales, diététiques et physiques.



"Depuis 2015, nous proposons également des sessions d’insulinothérapie grâce à notre collaboration avec la clinique Valicelli," indique Rose-Marie Pasqualaggi. L’insulinothérapie consiste en l'injection régulière d'insuline pour faire baisser rapidement la glycémie chez un patient diabétique. En plus de ces sessions régulières, certains patients doivent vivre avec une pompe à insuline qui calcule leur taux de glycémie et le régule automatiquement, notamment la nuit. "Le problème, c’est que ces pompes doivent être mises en place et contrôlées une fois par an sur le continent, souligne la Présidente de l’AFD20. Les patients doivent partir une journée. Cependant, depuis peu, la clinique Valicelli est devenue un centre relais : Cela leur permet d’effectuer le suivi des patients directement en Corse, au lieu de les envoyer sur le continent." Mais malgré les avancées en Corse dans le traitement du diabète, certains problèmes persistent.



En Corse, un manque cruel de spécialistes

"Les patients diabétiques traités en pédiatrie sont obligés d’aller sur le continent pour être soignés," explique Rose-Marie Pasqualaggi. Pour la présidente de l’Association des Diabétiques de Corse, le plus gros problème réside dans le nombre restreint de spécialistes sur l’île. "À Bastia, deux médecins partent à la retraite à la fin du mois de décembre. À Ajaccio, deux praticiens doivent également partir à la retraite, mais ils refusent pour éviter aux patients de se retrouver sans solution." Une carence en médecins spécialisés qui constitue un vrai problème alors que plus de 20 000 Corses souffrent de diabète – dont 90 % de type 2 – et que cette maladie progresse constamment sur l’île, particulièrement chez les hommes, les jeunes de moins de 20 ans et les personnes âgées de plus de 80 ans, selon le Système National des Données de Santé.



Autre difficulté pour l’Association des Diabétiques de Corse : le manque de bénévoles pour animer les ateliers. "Malheureusement, les ateliers que nous proposons ne se font pour le moment qu’à Ajaccio," déplore Rose-Marie Pasqualaggi. La présidente de l’AFD20 poursuit néanmoins son combat pour accompagner les diabétiques sur toute l’île. L’association organise d'ailleurs la 9ᵉ édition de son Salon du Diabète le samedi 23 novembre, de 10h à 19h, à la salle des fêtes de Porticcio, pour sensibiliser le plus grand nombre à cette maladie très répandue. Au programme : conférences et ateliers pratiques sur le diabète, dépistage glycémique gratuit, animations ludiques et interactives, présence des Cascadeuses, participantes au Corsica Raid Femina 2025 pour l'Association des Diabétiques de Corse, ainsi que de professionnels de santé tels que des endocrinologues, des diététiciens ou des diabétologues, afin d’accompagner au mieux toute personne en quête d’informations sur le diabète.