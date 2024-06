Journée mondiale des donneurs de sang : 14 000 dons sont nécessaires chaque année en Corse

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, la place Saint Nicolas à Bastia accueille une collecte de sang exceptionnelle organisée à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang . L'objectif ? Inciter la population à donner leur sang pour répondre aux besoins critiques de l'été, une période où les réserves tendent à diminuer.



Organisées depuis plus de dix ans, ces journées de collecte attirent de nouveaux donneurs, offrant aux Bastiais et aux touristes l'opportunité de donner leur sang sans rendez-vous, que ce soit lors d'une pause café, d'une séance de shopping, ou après le travail. Le début de la collecte jeudi a vu 80 donneurs se présenter, un chiffre qui a grimpé à environ 140 vendredi. Avec encore deux jours devant eux, les organisateurs espèrent un véritable boom de participation durant le week-end. "Ce sont de très bons résultats. On a beaucoup de nouveaux donneurs, de personnes qui viennent s’informer, se renseigner et venir donner." se réjouit Alexandre Talamoni, responsable communication et développement de l’EFS en Corse.



Un potentiel inexploité : la générosité des Corses



Grâce à ce type de collectes, l'Établissement Français du Sang (EFS) espère attirer de nouveaux donneurs et combler le déficit entre les dons et les besoins en Corse. Chaque année, entre 8 000 et 9 000 poches de sang sont prélevées sur l'île. Cependant, pour être totalement autonome, l'ile aurait besoin de 13 000 à 14 000 poches par an. Les insulaires pourrait combler cette différence mais des donneurs manquent à l'appel. "Les Corses sont généreux, mais beaucoup ne savent pas comment donner leur sang, où se rendre, ou craignent la piqûre," observe Alexandre Talamoni, conscient que "sensibiliser et informer le public" reste un défi pour "augmenter le nombre de donneurs réguliers, un des défis de l'EFS sur l'île." Pour lui, il est aussi important de souligner qu'il ne faut pas donner dans l'urgence car le cheminement d'une poche de sang est long. "Les Corses ont souvent montré leur générosité. On se rappelle la vague de solidarité après la catastrophe de Furiani ou encore après les attentats de Nice. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins sont permanents et que le sang prélevé ne peut pas être transfusé immédiatement."





Le sang prélevé en Corse doit être envoyé sur le continent pour être conditionné avant de revenir sur l'île. Cette chaîne logistique est essentielle pour garantir la qualité et la sécurité des produits sanguins. Cela rend d'autant plus important le maintien de collectes régulières et bien organisées, car ce n'est pas dans l'urgence que l'on sauve des vies. "Les produits sanguins ont une durée de vie limitée, nécessitant une collecte continue pour maintenir des stocks suffisants." martèle Alexandre Talamoni.