Journée Terre de Jeux : Le complexe sportif Calvi-Balagne en fête

Dans le cadre de l'opération Terre de Jeux 2024, le complexe sportif de Calvi Balagne a ouvert ses portes dimanche 3 décembre pour présenter les différentes disciplines à la population. L'événement a été initié en réponse à la sollicitation du comité d'organisation des Jeux olympiques 2024, qui prévoyait une tournée des drapeaux pour accompagner les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. "Nous avons obtenu en 2019 le label Terre de Jeux et nous nous sommes engagés à soutenir la dynamique autour des Jeux Olympiques", explique David Jeanpetit, directeur du complexe sportif de Calvi-Balagne.

Lors de cette journée, membres du comité, agents de la structure et élus ont parcouru les différentes disciplines proposées. "Nous avons organisé une journée portes ouvertes avec des séquences sportives pour permettre aux familles de pratiquer des activités ensemble et gratuitement", poursuit le directeur. Les participants ont eu l'occasion de découvrir et de pratiquer diverses activités telles que la natation, le volley, le badminton, la gymnastique, le rugby, l'escalade, le pilates, et la zumba.

Le dojo a également été renommé en l'honneur de la talentueuse judoka calvaise Julia Tolofua, vice-championne du monde. "Nous avons dénommé notre dojo au nom d'une sportive locale émérite, Julia Tolofua, dans le cadre du programme Sports et Parité de Terre de Jeux 2024", précise David Jeanpetit. Le complexe sportif accueille environ 70 000 sportifs chaque année. "En tant que maire de Calvi et vice-président de la Com Com, je me devais d’être présent aujourd’hui. Ces journées sont toujours une réussite. Voir toutes ces familles et ces enfants participe à préparer et éduquer les générations d’aujourd’hui à devenir les adultes responsables de demain. Et le sport et la culture en sont 2 principaux fers de lance", conclut Ange Santini, maire de Calvi.