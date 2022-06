Journée Mondiale des donneurs de sang : des collectes exceptionnelles à Ajaccio et Bastia

"Les deux dernières années ont, plus que jamais, été la preuve ultime de l’importance des soignants dans notre quotidien, dans notre vie et dans notre société." indique dans un communiqué l'EFS qui souhaite faire prendre conscience aux Français que, même sans diplôme ou expertise spécifique, les donneurs de sang sont eux aussi des maillons essentiels du soin et qu’ils permettent aux soignants de pouvoir faire leur travail : sauver des vies.

En donnant leur sang et en faisant ce geste simple, ils participent pleinement au soin et sont un pilier essentiel du système de santé. Une façon d’être aussi un peu « soignant ». C’est le sens du message que l’EFS souhaite faire passer et qui s’incarne dans le hashtag qui accompagne cette prise de parole : #DonneursDeSangTousSoignants."