Jeunes vacanciers agressés à Calvi : un blessé grave

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon les premiers éléments recueillis, un groupe de 6 jeunes gens, dont des filles, se trouvant actuellement en vacances à Calvi et Calenzana, se promenait dans le centre-ville de Calvi, lorsque un autre groupe composé d'une vingtaine de jeunes a surgi de l'ombre, avant de proférer des insultes et de passer à tabac l'un des touristes.

Avant de quitter précipitamment les lieux, ils ont, toujours selon les témoignages, menacé le groupe de mort s'ils venaient à parler.

La victime plus sérieusement atteinte était prise en charge par les pompiers et transportée par ambulance sur le service des urgences du centre hospitalier Calvi-Balagne.

Victime d'un traumatisme crânien et d'une fracture de la mâchoire il a été gardé en observation avant de pouvoir quitter le l'hôpital dans le courant de la journée de dimanche.

Muni d'un certificat d'ITT de 20 jours, la victime, et les autres membres du groupe, se sont rendus à la Gendarmerie pour déposer plainte.

Aussitôt avisés dans la nuit, les gendarmes ont recueillis plusieurs éléments sur place susceptibles de les faire avancer dans leur enquête. Des vidéos ont également été visionnées.

Tout au long de la journée les patrouilles des gendarmes se sont multipliées et plusieurs contrôle d'identité ont eu lieu et les auteurs des faits sont activement recherchés

Affaire à suivre