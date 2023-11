Jeanne Giorgi : centenaire à Figarella le jour des… défunts

100 ans et toujours un sens aiguisé de la répartie.

Ce vendredi après-midi encore, Jeanne Triana, qui, nous dit-on, effectue les mots fléchés de Match à la vitesse de l'éclair, n'a pas manqué de faire preuve de sa lucidité à l'heure où le père Lukas rappelait son parcours de chrétienne dans l'église Saint-Antoine, garnie comme à ses plus beaux jours.

Un parcours duquel le curé de la paroisse avait omis une étape : sa première communion, ce qu'elle a tenu à préciser avec son regard malicieux et son sempiternel sourire accompagnés des sourires affectueux de toute l'assistance.





C'est là sans doute un trait de caractère de cette femme à laquelle la vie n'a rien épargné et qui a vu disparaître les uns après les autres ses frères et sœur, mais qui a su trouver au quotidien et durant un siècle les moyens pour aller au bout de la mission que lui a donné la vie : celle de mener à bon port ceux dont elle a eu la charge.



C'est de tout cela, au-delà de la célébration de ce siècle d'existence, qu'enfants, petits-enfants, , arrières petits-enfants, parents et amis, confrères de Figarella et de San Martino, chorales de Corse Joie et de Figarella, tous en parfaite communion, ont voulu la remercier à l'heure de lever un verre à sa santé et à sa longévité.