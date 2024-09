Jean-Félix Acquaviva : « Il faut entendre les critiques des Corses et opérer un recentrage politique »

- Justement, quels enseignements avez-vous tiré de ces Législatives ?

- Plusieurs enseignements. Le premier, c’est que plusieurs choses ont été dites par des Corses sur la nécessité d’améliorer les politiques publiques dans la proximité avec les territoires et les corps intermédiaires. Il y a des choses qui vont très bien, notamment la direction de l’aménagement du territoire, l’aide aux communes et intercommunalités, ou la politique du logement. Il y a des choses qui nécessitent des améliorations. Par exemple les routes, même si on a beaucoup avancé. Il faut entendre ce message d’insatisfaction, mais parler de non-bilan, c’est faux ! Jamais il n’y a eu autant d’aides aux communes et intercommunalités que sous nos mandatures ! Une aide équitable qui a progressé de 18 % en volume et de 30 % pour les communes de rural et de montagne, ce qui est considérable ! L’aide aux actions culturelles a progressé de 20 %. Le dispositif « Una casa per tutti » a permis l’accession à la propriété à plusieurs centaines de famille corses. A travers le Plan pluriannuel de l’énergie (PPE), 200 millions d’euros ont été investis pour la rénovation énergétique des logements sociaux et des lycées, pour le changement vers des centrales à la biomasse liquide de Lucciana et du Vazzio, et la construction de celle du Ricanto. Pour l’eau, 200 millions d’euros sont engagés sur 10 ans, soit 20 millions d’euros par an, ce qui représente sept fois plus que dans les mandatures précédentes, y compris nationalistes. Des choses très concrètes ont été faites et bien faites. Ce sont des acquis effectifs de notre politique, même s’il est clair qu’il faut aller plus vite dans d’autres domaines. Mais force est de constater qu’il y a un problème de communication et de pédagogie.



- C’est-à-dire ?

- On a mal communiqué sur le bilan et la nécessité de l’autonomie. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes attendus et vus comme un gouvernement capable d’agir au quotidien, par exemple sur la régulation du prix du carburant ou le pouvoir d’achat. Le président de l’Exécutif a beaucoup agi en termes d’interpellation du gouvernement et en demandant les rapports de l’Autorité de la concurrence sur la question des possibles abus de position dominante, mais il n’a pas de prérogative directe. C’est à l’Etat de réguler les prix, il a toute latitude pour le faire et il ne le fait pas malgré nos demandes. Si nous avions été autonome, nous l’aurions fait par décision de l’assemblée délibérante. De même sur la fiscalité du patrimoine qui va peser sur les familles corses. Certes, nous soutenons la loi de Mr Panunzi, votée au Sénat, qui permettrait de repousser à 10 ans l’exonération de 50 % sur la valeur des biens d’une succession, mais la valeur des biens augmente au rythme des prix de l’immobilier. Cette exonération de 50 % ne suffira pas à éviter la dépossession par l’impôt, d’autant plus que cette loi, même si elle n’est nécessaire, est anticonstitutionnelle. Quiconque saisit le Conseil constitutionnel pour la faire tomber, aura gain de cause.



- Quels autres leçons tirez-vous ?

- Il y a eu en face de nous une coalition de « contre », ce que j’appelle une convergence politique contre nature qui va de la droite réactionnaire anti-autonomie à une certaine gauche revancharde des anciennes mandatures et malheureusement certaines franges nationalistes. Cette addition de forces électorales, dans le but de faire tomber le soldat Acquaviva pour atteindre le président de l’Exécutif, a territorialisé le scrutin. Elle a, malgré tout, eu besoin d’un accord de désistement avec le RN, décidé localement et à Paris, pour faire élire mon concurrent de droite. C’est le seul cas en France où cet accord a été accepté par le candidat qui est ainsi devenu député. La députée Horizon, Naima Moutchou, l’a refusé, disant qu’elle s’adresserait directement aux électeurs. Si nous étions restés dans une triangulaire, l’issue aurait été différente. Si, au second tour, la plupart des militants nationalistes des différentes structures ont refusé cette coalition et voté pour ma candidature, ce qui nous a permis d’atteindre, avec le soutien de la gauche progressiste et écologiste, 20436 voix, des partis nationalistes ont joué la politique de la terre brûlée en s’alliant avec des forces conservatrices qui sont pourtant contre l’autonomie. Ils ne sont pas vraiment contre la spéculation immobilière et foncière, ils estiment que la résidentialisation secondaire est un mal nécessaire pour l’économie, et ont un projet de société à l’opposé de celui des nationalistes. Nous devons le prendre en compte, relever le défi et affirmer qu’il faut, par l’investissement sur le terrain et le repositionnement politique, une vraie convergence nationale qui soit très claire en termes de principes, de valeurs et de finalité d’objectifs pour le peuple corse.



- Vous avez été dépassé par un électorat RN qui a nationalisé le débat. Ne faut-il pas en tenir compte ?

- On ne s’attendait effectivement pas à ce que le débat national s’importe de cette façon-là et qu’il relativise le débat lié à l’autonomie, à la spécificité du peuple corse et au combat politique propre à l’île. Cette nouvelle donne de scores importants du RN vient de deux facteurs. D’abord d’un vote de Corses, y compris dans la ruralité profonde, qui traduit un rejet du système politique, une fracture territoriale, l’absence de services publics, un malaise social auquel il faut répondre. L’ancien candidat du RN dans ma circonscription, Mr Cardi, réalisait déjà 11,5 % des voix en 2022. Nous avons commencé à apporter des réponses à notre échelle. Mais en 2024, s’est additionné un nouvel élément : des gens qui ne votaient pas aux élections et des néo-arrivants en nombre ont voté RN au premier tour. Il y a une corrélation entre le taux de croissance des permis de construire, le flux démographique continental et le vote RN. Ces facteurs ont permis à une candidate inconnue de capitaliser 25 % des voix. Et là, on a un problème sociologique lié à une démographie où la question de la peur de la disparition culturelle ne se pose pas en de soi-disant vagues subsahariennes qui arriveraient en Corse, même s’il faut rester vigilant sur certains comportements, mais à des gens qui fuient le continent français pour des raisons de sécurité et de cadre de vie. Cette élection n’est que le symptôme de cette évolution sociologique qui peut se traduire dans d’autres élections et dans d’autres problématiques économiques, foncières…



- Cette communauté de destin, chère aux Nationalistes, ne fonctionne donc plus ?

- Elle ne fonctionne pas, faute de moyens juridiques, politiques et institutionnels. C’est toute la question de l’autonomie ! Si nous n’avons pas un contrat social fait de droits établis sur des critères clairs et de devoirs qui fondent la communauté du peuple corse, nous aurons des clivages intercommunautaires en Corse. Qu’est-ce que le peuple Corse aujourd’hui ? Un permis de construire ou une acquisition immobilière suffit-il pour être Corse ? Je suis pour le droit du sol, mais le droit du sol, ce n'est habiter par un hasard géographique en Corse ! Cela suppose d’aimer et de respecter la Corse, son pays, son peuple, son histoire, sa langue, de participer à la vie quotidienne, d’adhérer à ce qu’elle a été et à ce qu’elle continue d’être pour aujourd’hui et demain. Cette logique de construction commune est, aujourd’hui, mise à mal. Ce phénomène sous-tend la dépossession vécue par les Corses. L’accession à la propriété est limitée par le pouvoir de l’argent, par des opérations spéculatives et promotionnelles dans le périurbain et sur le littoral. S’il n’y a pas de régulation fiscale législative, de statut de résident, de taxation des transactions immobilières qui permettent de créer des équilibres, s’il n’y a pas de corsophonisation de la société avec les moyens de valorisation, de diffusion et de transmission éducative de la langue corse, des clivages vont s’installer dans la société corse.