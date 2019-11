Jean-Christophe Pietri : l’autisme comme vecteur de développement économique

Dans le cadre de la semaine du handicap, l’ARS a organisé une table ronde dans ses locaux ajacciens en présence de nombreux acteurs. La thématique du jour portait sur l’autisme et surtout l’emploi des personnes souffrant de troubles autistiques. A cette occasion la parole a été donnée à Jean-Christophe Pietri. Ce dernier, père de Florian atteint d’autisme n’a eu de cesse de se battre pour que son fils puisse suivre une scolarité dans un environnement normal.Aujourd’hui les efforts ont payé puisque le jeune homme a déjà deux CAP dans le domaine culinaire et en prépare déjà un troisième dans le secteur de la pâtisserie avant d’entamer une formation de chocolatier. Le problème demeure l’insertion professionnelle. Jean-Christophe Pietri a donc investi afin d’acheter une boulangerie pâtisserie dans le centre-ville bastiais afin d’embaucher des chômeurs mais aussi des autistes dont son fils ( voir notre article sur le sujet ). Il s’agit non pas de structure professionnelle adaptée mais bel et bien d’entreprise classique mais cependant inclusive.Il est donc venu à l’ARS présenter ce nouveau schéma devant des représentants de CAP Emploi, Isatis, Espoir Autisme, l’ADMR, la CdC, le Foyer d’accueil de Guagno, l’ESAT u Licettu, l’Éducation nationale et la MDPH de Corse du Sud.« L’objectif de cette réunion est de porter à la connaissance des personnes qui n’aurait pas connaissance du milieu de l’autisme qu’une partie des autistes ont des compétences exceptionnelles, commente Joseph Magnavacca, directeur du service médico-social de l’ARS Jean-Christophe Pietri est venu présenter son projet et au-delà sa démarche d’entreprise innovante réalisée sans aucune subvention dans laquelle les autistes démontrent un haut niveau de réalisation dans des produits de qualité. L’enjeu est de montrer également que des personnes en situation de handicap peuvent effectuer un travail que d’autres ne peuvent pas forcément faire. Il ne faut pas mettre les autistes dans des cases mais s’intéresser à autre chose, regarder le potentiel et le talent »L’ARS ne peut pas intervenir en terme de financement d’entreprise mais elle peut cependant attribuer des aides en faveur de l’accompagnement des personnes handicapées comme les SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés).Du côté de la CdC, le projet innovant a séduit. « La collectivité de Corse est évidemment intéressée par l’accompagnement du handicap et l’inclusion. Le but est de pouvoir donner toutes les chances aux personnes concernées, souligne Marie Cianelli, directrice du service dédié à l’autonomie de la CdC. L’emploi est évidemment une priorité. L’intérêt de la démarche qui a été présentée est de constater qu’il y a une offre institutionnelle qui est proposée par la Collectivité et par d’autres acteurs mais qu’on peut y ajouter en complémentarité des initiatives d’ordre privé. Ces dernières permettent à des personnes en situation de handicap et d’autisme de pouvoir exercer leur compétences et avoir une vie en milieu ordinaire ».Pour l’heure, la réflexion est lancée avec des pistes de travail. Jean-Christophe Pietri qui a pu réaliser un crédit personnel afin de prouver que la concrétisation de ce type d’entreprise était possible a bien conscience que tout le monde n’en a pas forcément les moyens. Les soutiens publics et privés sont donc interpellés pour développer ces entreprises inclusives. Il se dit également que le STC aurait porté le dossier à la connaissance du cabinet du président de l’Exécutif.Affaire à suivre …