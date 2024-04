Jean-Christophe Angelini s'adresse aux Porto-Vecchiais : meeting ou vrai-faux bilan de mi-mandat ?

Ensuite, pour un meeting, il faut à la fois un adversaire et une échéance électorale. Or, à ce jour, l’opposition porto-vecchiaise valide, par ses votes au conseil municipal , les grandes lignes de la politique menée par Jean-Christophe Angelini. Et la prochaine élection municipale, c’est dans deux ans. D’ici là – et avec tous les projets (lire ci-dessous) que la majorité souhaite réaliser – de l’eau aura coulé sous les pontons du futur port de plaisance. De cette unité nouvelle, le maire de Portivechju fait plus que s’en accommoder, il la prend comme une force : « Nous n’avons pas été élus sous une bannière, sinon celle de notre ville. Notre but n’a jamais été d’embrigader ou d’endoctriner les Porto-Vecchiais. » Il le jure, avec l’opposition constituée des deux anciens maires que sont Georges Mela et Camille De Rocca Serra, « il n’a jamais été question du moindre deal. Nous faisons en sorte que chacun amène à notre communauté ce qu’il y a de meilleur, et sans renier nos convictions respectives. »Si tant est qu’un adversaire doit lui être désigné, c’est plutôt du côté de la Collectivité de Corse qu’il convient de regarder. Sans agressivité, mais avec constance, Jean-Christophe Angelini a répété les messages qu’il adresse régulièrement à la majorité territoriale : « Nous voulons que l’aéroport de Figari soit à égalité avec les autres. Nous voulons que le tournant de la Matonara soit réparé. Nous voulons que les crédits nous soient affectés, au nom de l’intérêt général. »Au moment de conclure, le maire de Portivechju s’est encore amusé de ses intentions : « On n’a pas voulu de meeting endiablé, on n’a pas voulu galvaniser les foules. » Il a surtout voulu rappeler aux Porto-Vecchiais l’étendue de la feuille de route qu’il s’est fixé durant ce mandat. Celle dans laquelle il s’est engagé à faire aboutir les projets depuis trop longtemps attendus par la population, comme l’adoption d’un plan local d’urbanisme (c’est prévu le 25 juin prochain) et la construction du centre aquatique (de compétence intercommunautaire, mais il en est le président). Alors, ce bilan de mi-mandat, était-ce un meeting, une entreprise de communication ou... un bilan de mi-mandat ? Ce qui est sûr, c’est que Jean-Christophe Angelini a parlé pendant 29 minutes.