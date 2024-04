Budget de Porto-Vecchio : l’opposition fait front commun avec la majorité

Si la critique est constructive, encore faut-il qu’elle soit sincère. Ainsi pourrait-on résumer la pensée de Georges Mela, chef de file de l’opposition porto-vecchiaise. Car bien que faisant partie du camp des opposants, l’ancien maire ne voit pas pourquoi il s’opposerait à la politique de son successeur Jean-Christophe Angelini, dans le seul but de s’opposer : « Nous, on n’est pas là pour s’opposer, on est là pour construire pour les Porto-Vecchiais », a-t-il estimé.Et ne pas, non plus, démolir ce qui a été entrepris l’année passée, comme en témoigne la première unanimité de la soirée, dont s’est vu gratifier le compte administratif 2023. Celui-ci présente la situation effective des dépenses et des recettes en fin d'exercice. Et il affiche un excédent en fonctionnement confortable, de 7,5 millions d’euros. « On a réalisé 93,5 % de ce qui était prévu en début d’année et on a eu la chance d’avoir des recettes dynamiques qui nous permettent d’envisager les choses de manière intéressante sur les investissements », s’en est réjoui l’adjoint aux finances, Jacky Agostini. La municipalité a notamment pu compter sur une manne importante issue de la taxe de séjour : 2,68 millions d’euros, soit 800 000 euros de plus que ce qui avait été budgétisé l’an dernier. Aussi, la mise en place, début 2023, de barrières automatiques sur les parkings municipaux a été couronnée de succès. La mesure a permis de générer 542 845 euros de rentrées financières (la ville en avait escompté 380 000 euros).La section investissement présente, elle, un déficit de 3,73 millions d’euros. Un déficit assumé, tant Jean-Christophe Angelini ne cesse de marteler qu’il est là pour investir . Un déficit qui est aussi maîtrisé : la capacité de désendettement de la commune est passée de 5,6 ans en 2022 à 3,9 ans en 2023. Georges Mela est comblé :« Oui, nous avons une épargne brute qui augmente (à 6,27 millions d’euros en 2023), oui nous avons un taux d’endettement qui baisse (à 5,87%). Porto-Vecchio est une commune de riches et on ne va pas s’en plaindre. On est souvent montré du doigt car on vise l’excellence. » Et d’annoncer la couleur, dans la foulée : « On votera le compte administratif 2023 et tous les budgets. »Effectivement, au fil des délibérations, l’opposition n’a cessé d’apporter ses voix à celles de la majorité. Un brin amusé, Jean-Christophe Angelini a eu cette réaction : « Je salue l’attitude du groupe d’opposition, dirons-nous, qui nous rejoint sur ce vote comme sur d’autres. » En aparté, le maire de Porto-Vecchio ne s’est pas dit surpris par le vote de son ancien adversaire de 2020 : « Ca a déjà été le cas l’année dernière », rappelle-t-il, avant d’y voir « la volonté de travailler dans l’union, tant le territoire a besoin d’être rassemblé pour réussir encore davantage ».