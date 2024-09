Jean-Christophe Angelini lance la démarche politique et participative "Pà Portivechju"

, c’était le nom de la liste de Jean-Christophe Angelini aux élections municipales de 2020. Ce nom qui lui avait porté chance, le maire porto-vecchiais a souhaité le remettre au goût du jour, via la mise en ligne d’un site internet dédié . C’est pour cela que lundi soir, lors d’une conférence de presse, il a annoncé le lancement de sa démarche politique locale Pà Portivechju.L’objectif est triple selon le maire : informer les Porto-Vecchiais des réalisations de la majorité, leur donner voix au chapitre et faire germer les sensibilités politiques de demain : "Je pense qu’il y a plusieurs niveaux. D’abord un niveau d’information. Les médias jouent un rôle central, mais je pense qu'informer la population en temps réel à travers des moyens d’échanges plus réguliers, c’est important. Beaucoup de choses entreprises par la majorité municipale ne sont pas sues, ou trop tard. Deuxièmement, je pense qu’il y a un sujet de construction. Les Porto-Vecchiais vont peut-être nous faire remonter dans ce cadre-là, et de manière plus efficace, des attentes, des envies, ou des critiques, des reproches. On est ouverts à tout et on a besoin pour cela d’un cadre. Troisièmement, je crois qu’il y a la nécessité de former, dans un mouvement citoyen partagé, les élus de demain. Nous n’avons pas vocation à régenter ou diriger sur un temps long. Ce que nous voulons, c’est que les citoyens porto-vecchiais s’activent, s’éveillent à la chose publique. Et demain soient candidats à nos côtés, et pourquoi pas dès les prochaines municipales."En préambule, Jean-Christophe Angelini avait pris soin de le préciser : il n’est pas en campagne pour les municipales. Il n'en demeure pas moins que cette démarche, si elle prend corps, lui offrira une dynamique jusqu’en 2026. Mais pour l'heure, il s'agit essentiellement de faire fonctionner la démocratie participative, assure celui qui a été élu maire en 2020 : "J'ai à coeur que 100 % du programme qui a été promis puisse s'appliquer. Il faut que chaque Porto-Vecchiais ait l’occasion, le cadre et les moyens de s’impliquer. C’est la raison pour laquelle nous portons sur les fonts baptismaux cette démarche nouvelle : transformer la ville avec l’ensemble des Porto-Vecchiais et pas simplement depuis le conseil municipal et ses élus. Jusqu’à la fin de la mandature, il s'agira soit de matérialiser ce qui a été fait, soit d'engager ce qui a été promis aux Porto-Vecchiais."