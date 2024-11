« Je viendrai en Corse, en théorie le 15 décembre, c’est le plan », le pape François confirme sa venue

Si le Saint-Siège n’a pas encore officialisé la venue du pape François en Corse, des préparatifs s’accélèrent. Des délégations du Vatican et de l’Élysée sont attendues dès demain jeudi, à Ajaccio pour examiner les aspects logistiques de ce déplacement, notamment en matière de sécurité, d’accès au public et de stationnement. Le président Emmanuel Macron, ainsi que plusieurs ministres, devraient également se rendre en Corse à cette occasion.



Des discussions sont par ailleurs en cours pour définir précisément le parcours du pape, les questions de sécurité et d’accès à la ville restant à l’étude. Jusqu’à présent, le Diocèse de Corse n’a fait aucun commentaire, mais une officialisation pourrait intervenir d’ici la fin de la semaine.