Jazz in Aiacciu 2023 en cinq dates

Jazz in Aiacciu revient du 27 juin au 1er juillet soit 5 jours de musique exceptionnelle. Pour tous. Sur la scène théâtre de verdure du Casone plusieurs artistes vont nous faire vibrer avec du jazz et bien plus encore. Du pianiste André Manoukian en passant parle grand violoniste de jazz manouche Florin Niculescu ou encore par la chanteuse américaine Robin McKelle, cette nouvelle édition s'annonce une fois encore éclectique, mêlant tous les styles, et y invitant les meilleurs artistes du moment.



27 juin

Entrée gratuite et place aux jeunes. Les élèves du Conservatoire de Musique Henri Tomasi d’Ajaccio proposeront le concert de restitution de la masterclasse qu’ils auront suivie pendant quatre jours avec le grand violoniste de jazz manouche Florin Niculescu.

En seconde partie de soirée, les jeunes Ajacciens du Mini Big joueront avec les élèves du Conservatoire du Limouxin.



28 juin

La chanteuse américaine Robin McKelle revient à Ajaccio avec un concert hommage à Ella Fitzgerald.



29 juin

Le pianiste André Manoukian nous emmène sur les routes d’Orient avec son spectacle « Anouch ».



30 Juin

The Rosenberg Trio offre au public ajaccien l’essence du jazz manouche.



1er juillet

Concert final à faire trembler la grotte Napoléon, avec les tubes mythiques du groupe Earth Wind & Fire Experience by Al McKay.