JO Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique en Corse

C’est officiel, la flamme olympique traversa la Corse le 14 juin 2024. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a dévoilé, ce vendredi 23 juin, le parcours de la flamme olympique à travers la France l'an prochain. Après une traversée de dix jours en Méditerranée depuis la Grèce, la torche débarquera à Marseille le 8 mai 2024 à bord du trois-mâts Le Belem. Elle sillonnera ensuite l'Hexagone durant une soixantaine de jours et fera une halte en Corse en traversant les villes d’Ajaccio, Corte, l’Île-Rousse pour terminer son passage sur l'ile dans la ville étape, Bastia. En parallèle, un second convoi se déplacera aux aiguilles de Bavella, Porto-Vecchio et dans la vallée d’Orezza. Ce deuxième parcours se conclura aussi sur la place Saint-Nicolas en fin de journée avec l’allumage du chaudron.





100 relayeurs attendus



La flamme olympique va traverser une grosse partie de la Corse demandant ainsi la présence de beaucoup de relayeurs. Le COJO (Comité d'organisation des Jeux olympiques) et la Collectivité de Corse attendent pas moins de 100 éclaireurs pour parcourir l'entièreté de l’île. “Il n’y pas de préférence. Nous recherchons des passionnés de sport, que cela soit des jeunes (à partir de 15 ans) ou des séniors. Tout le monde, même une personne souffrant d’un handicap, peut être porteur de la flamme. Il est possible de s'inscrire sur le site des Jeux olympiques de Paris 2024 pour avoir la chance d’être relayeur. Les inscriptions ferment le 30 juin 2023 à 23h59, donc il va falloir faire vite. ”, a expliqué Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, du sport, de l’innovation sociale et de l’égalité femme-homme ce vendredi a l'occasion d'une conférence de presse à la mairie de Bastia pendant laquelle le maire, Pierre Savelli, a dévoilé les communes qui seront traversées par la flamme olympique.