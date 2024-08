JO 2024 : Morhad Amdouni contraint au forfait pour le marathon

Dimanche à 8 heures, les coureurs s’élanceront de l’Hôtel de Ville de Paris pour une course exigeante, avec un aller-retour entre Paris et Versailles avant de franchir la ligne d’arrivée sur l’esplanade des Invalides. Amdouni, originaire de Porto-Vecchio et ancien athlète de l’AJ Bastia, avait pourtant de grandes ambitions, fort de son record personnel de 2h03’47 établi lors du Marathon de Séville en février dernier.



Malheureusement, une douleur au mollet droit, survenue lors d'une dernière sortie ce matin, a contraint le chef de file des Bleus à renoncer. "C’est avec beaucoup de regrets que je suis obligé de me retirer", a déclaré Amdouni, déçu de ne pouvoir courir sur ce parcours qu'il connaît si bien.



Pour pallier cette absence, la Fédération Française d’Athlétisme a rapidement réagi en convoquant Hassan Chahdi, qui rejoindra Félix Bour et Nicolas Navarro sur la ligne de départ. Cette réorganisation de dernière minute permettra à l’équipe de France de conserver ses chances dans une course où chaque détail compte.