J-1 avant le retour du SC Bastia à domicile : Ce qu’il faut savoir !

« Travaux obligent, ce ne sera pas une saison comme les autres », explique Jean-Louis Constant, directeur de la Sûreté et de la Sécurité au SCB, qui entame sa 3e saison à ce poste. « La tribune Est démolie, ses habitués seront accueillis en tribune Ouest. Début 2025, ce sera au tour de la tribune ouest et donc tous les spectateurs seront répartis en tribune Sud ». Toujours en raison de travaux, deux accès aux tribunes ont été condamnés : celui de la tribune Est et un de la tribune Ouest. « Autour du stade a ainsi été mis en place un nouveau plan de circulation (voir ci-joint). Par exemple, la ruelle entre le Centre de Formation et la tribune ouest sera fermée. L’accès à la tribune Sud se fera par la route du stade, entre la gare et le centre de formation, l’accès aux tribunes nord et ouest par la porte 7 qui se situe près de la stèle » souligne Jean-Louis Constant.





Si dans un premier temps ce match devait se jouer à huis clos, la commission de discipline de la LFP, sensible aux arguments du club, est revenue sur sa décision en instaurant un huis clos partiel applicable uniquement à l'espace où sera replacé le Kop de l'ancienne Tribune Est. Pour être plus clair, pour ce match contre Amiens, juste une partie de la tribune Ouest sera interdite au public. Quant aux éventuels supporters adverses, ils seront installés au 3e étage de la partie Est de la tribune Nord. La partie haute côté ouest pouvant selon l’affluence être ouverte aux supporters locaux.

Autre conséquence des travaux de reconstruction du stade, les salons VIP qui seront déplacés au bas de la Nord.







Une sécurité revue à la hausse

Compte tenu de la situation, le dispositif de sécurité a lui aussi été revu. « Nous aurons plus d’agents d’accueil en ouest et on a accentué les accueils PMR (Personne à Mobilité Réduite) en Sud avec un agent dédié à chaque porte ».

Revu aussi à la hausse, le personnel en porte 2 lorsqu’il y aura des supporters visiteurs.

Côté parking, celui de la tribune sud a été récupéré par la CAB, pour les travaux. Le parking Est sera lui ouvert aux visiteurs et à la presse. « On recommande à nos supporters de ne pas se garer le long de la nationale », insiste encore Jean-Louis Constant.

Pour les supporters existe aussi la solution du train. Les CFC vont en effet mettre en place une rame entre le centre-ville et le stade, idem au départ de Casamozza (voir par ailleurs).







Pour parfaire cette solution, le SCB mettra en place un filtrage pour identifier les supporters qui seront guidés par des agents d’accueil et de sécurité. « Ce dispositif d’accueil et de sécurité comprendra en tout 80 agents de sécurité pour le stade et ses abords et 30 agents d’accueil bénévoles », précise encore le DSS.

En 10 lieux de circulation, sera également mis en place un périmètre dédié à la police. Dans sa tâche, Jean-Louis Constant est aidé d’un adjoint de sécurité et d’organisation et d’un référent supporter.





Trois jours avant une rencontre, une réunion est organisée regroupant service de sécurité, pompiers, police, CAB. « Des réunions sont aussi prévues avec les supporters, y compris ceux de la diaspora, et les socios pour un bon déroulement des rencontres. Nos supporters ont été et seront régulièrement sensibilisés afin que les matchs se passent dans les meilleures conditions ».





Pour cette première à Furiani ce vendredi - début de match à 20 heures - les guichets ouvriront à 17h30, les tribunes à 18h30, voire 18 heures selon l’affluence.

En cette saison 2024/2025, le stade aura une capacité de 13 494 places jusqu’à décembre, 10 000 à partir de janvier 2025, date de début des travaux de couverture de la tribune Ouest. « Bien que ce match ait lieu un vendredi soir, on recommande aux supporters d’arriver tôt, pour plus de fluidité ».

Concernant la rencontre elle-même, un coup d’envoi fictif sera donné par deux anciens du club, José Viccara et Freddy Gandolfi.

Quant au protocole, la LFP (Ligue Football Professionnel) l’a fait évoluer. 46 enfants y participeront : de jeunes licenciés du club, de clubs partenaires ou de communes partenaires.