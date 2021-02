Intrusion à la préfecture de Corse : la réaction du Conseil Exécutif

De jeunes manifestants ont conduit ce matin dans l’enceinte du Palais Lantivy à Aiacciu une action symbolique visant à demander le rapprochement sans délai d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri.

Cette action est, sur le fond, légitime, et le Conseil exécutif de Corse comprend et partage le sentiment d’injustice, d’incompréhension, et de colère ressenti non seulement par ces jeunes, mais aussi par toutes celles et ceux qui, dans l’île et ailleurs, souhaitent que la logique de vengeance cède la place à la primauté du droit.

Dans cette perspective, le Conseil exécutif de Corse et l’Assemblée de Corse ont, de façon unanime, demandé que le droit au rapprochement d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, comme demain celui d’Yvan Colonna, soit pleinement respecté et appliqué.

Des dizaines de communes et d’intercommunalités de Corse ont voté des motions aux mêmes fins.