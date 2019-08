Interdiction de Baignade plage de l'Alga à la pointe de la Revellata

L'(information est tombée mercredi peu après 16 heures lorsque la municipalité de Calvi a été informée d'un phénomène de pollution à la plage de l'Alga, située à la pointe de la Revellata, à la sortie Sud de Calvi.

Des prélèvements pour analyses ont été effectués alors qu'un arrêté municipal était pris.

Sur place, des investigations sont menées pour définir l'origine de cette pollution qui pourrait provenir d'une fosse septique sauvage située à hauteur de la ruine visible de la plage et pouvant provenir d'habitations situées au-dessus mais aussi d'un puits perdu qui se jetterait directement dans la mer une centaine de mètres plus loin, sur la rive gauche.

Des vérifications sont en cours.

Rappelons que ce site est la propriété du Conservatoire du littoral qui a été aussitôt prévenu tout comme la Collectivité de Corse, la DDTM et Veolia.

Des panneaux d'interdiction ont été mis en place.