Intercommunalité Calvi-Balagne : Quand la créativité s’allie à la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire

De l’école à la cantine, en passant par les supermarchés et le complexe sportif, la communauté de communes Calvi Balagne (CCCB) s’est mobilisée pour la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, mettant en avant l’importance de valoriser les aliments pour limiter le gaspillage. "Nous sommes cette année sur la thématique du gaspillage alimentaire, avec deux volets : la réutilisation d’aliments qui peuvent sembler gâtés et, ce qui nous importe le plus, sensibiliser les jeunes populations au gaspillage alimentaire. Nous avons notamment associé le collège de Calvi à travers un concours, car les enfants sont le moteur de certaines évolutions à la maison",souligne François-Marie Marchetti, président de la CCCB.

La SERD a débuté le lundi 18 novembre à la cantine de l’école de Lumiu, où des dispositifs tels qu’un gâchimètre et un bioseau ont été utilisés pour évaluer les quantités de pain et de restes alimentaires gaspillés. Des ateliers interactifs ont suivi, impliquant les élèves dans des démarches concrètes.



Tout au long de la semaine, les réseaux sociaux de la CCCB ont diffusé des recettes anti-gaspillage faciles à reproduire chez soi. Le jeudi 21 novembre, les supermarchés Super U et Auchan ont accueilli des ateliers pratiques, encadrés par les ambassadeurs du tri, pour apprendre à valoriser les invendus ou les fruits et légumes jugés « moches ».



Le point d’orgue s’est tenu ce mercredi 27 novembre au complexe sportif de Calvi. Les élèves de la section hôtellerie du Lycée Polyvalent de Lisula ont concocté sur place des jus de fruits frais à partir d’invendus récupérés localement. "Nous montrons aux enfants comme aux adultes qu’il est possible de transformer des fruits qui ne semblent pas attrayants en quelque chose de délicieux", explique Laurine, ambassadrice du tri. À leurs côtés, un QR code donnait accès à des recettes, des jeux et des coloriages pédagogiques autour de l’anti-gaspillage.



Les jeunes, au cœur de la sensibilisation

Un concours annuel d’arts plastiques a mis en lumière les talents des élèves de 3ᵉ du collège Jean-Félix Orabona. Cette année, le défi consistait à créer une bande dessinée illustrant des solutions au gaspillage alimentaire. "Pour réaliser cette mini-BD, les élèves ont participé à une heure de prévention avec les ambassadeurs. Ils devaient faire passer un message ou proposer des astuces en utilisant des fruits et légumes non commercialisables," précise Sandra Orsoni, professeur d’arts plastiques.



Après une première sélection par les élèves en Bac Pro hôtellerie, quinze œuvres ont été soumises à un jury composé de figures locales, dont François-Marie Marchetti et l’artiste Marcellu Lepidi Acquaviva. Le nom du grand gagnant, dont l’œuvre sera exposée lors du festival Green Orizonte, sera dévoilé dans les jours à venir.



Un bilan positif pour un avenir responsable

Depuis plusieurs années, la CCCB prouve que sensibiliser au respect de l’environnement est une mission collective où chaque génération a un rôle à jouer. Grâce à des actions concrètes et participatives, cette édition 2024 de la SERD aura marqué les esprits et, peut-être, initié des changements durables au sein des foyers de l'interco Calvi Balagne.