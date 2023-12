Inseme si Pò anime Calvi pour A festa di a Nazione : Tradition et solidarité au rendez-vous

Pour l’8 di dicembre, les bénévoles de la future association seront donc présents aux côtés du collectif Inseme si Pò. "Nous serons pour les aider et les soulager car il n’y avait pas grand monde pour participer à l’organisation de l’événement. Et cela nous permettra de voir qui serait motivé et présent et ce que l’on pourrait faire avant de créer l’association. Nous avons déjà plusieurs autres projets en tête. Des événements musicaux, des rencontres d’artisans". Mais en attendant, tout ce beau monde sera présent ces 7 et 8 décembre, pour A Festa di A Nazione calvaise.

La première soirée, le 7 décembre, débutera par une messe à 18h à l'église Santa Maria Maiò de Calvi, offrant une immersion dans la tradition avec Minestra au menu, chants corses et veillée au feu. Le lendemain matin, la Festa di A Nazione prendra ses quartiers sur le parking de la gare, animée par des ateliers orchestrés par les associations sportives, artistiques et culturelles locales. Une opportunité unique pour les élèves du collège de Calvi de découvrir la richesse de la vie associative dans leur micro-région. La journée se conclura par une soirée conviviale autour de pulenda, figatellu et casgiu frescu, près du feu, pour une célébration authentique des fondamentaux de la culture corse. "A Festa di A Nazione peut enfin rayonner dans les deux villes de Balagne. Nous perpétuons le succès de l'année dernière avec deux jours dédiés à la fête, à la tradition, mais surtout à la découverte de la vie associative tout au long de l'année dans notre micro-région", explique Jérôme Sévéon du collectif Inseme si Pò qui souhaite désormais déléguer l'organisation aux jeunes générations et aux nouvelles associations émergentes. "Nous voulons passer le flambeau aux plus jeunes et aux nouvelles associations pour l'organisation. Ils sont motivés et investis pour redynamiser Calvi et offrir divers moyens de s'occuper ensemble", ajoute Jérôme Sévéon.Don Côme Fabrizy, bénévole dévoué pour A Festa di A Nazione, partage les ambitions qui animent ce mouvement. "Nous avons pour projet de créer une association sociale, détachée de tout parti politique, pour mettre un peu d’ambiance dans la ville de Calvi, et réinvestir un peu les jeunes qui sont spapersi. Un peu dans l’esprit de Ghjuventù in Mossa de l’époque. Notre objectif serait de nous joindre à l’organisation des différents événements calvais et montrer que la jeunesse de Calvi est volontaire qu’elle a envie de participer a la vie de la ville et qu’elle est présente pour redynamiser la ville".