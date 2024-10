Inseme lance une campagne de legs et donations pour les familles corses en déplacement médical

Face aux coûts élevés des déplacements médicaux sur le continent, Inseme intensifie son engagement auprès des familles corses. L’association, reconnue d’utilité publique, lance une campagne de sensibilisation aux legs, donations et assurances-vie pour financer l’acquisition de nouveaux logements à Marseille, Nice et Paris, pour offrir aux familles des solutions d’hébergement proches des établissements de soins spécialisés disponibles uniquement sur le continent.. “L’objectif est de répondre à une demande croissante et de garantir la pérennité de notre action”, explique l’association.



Depuis sa création, Inseme se consacre aux Corses contraints de quitter leur île pour des soins médicaux spécialisés. L’association prend en charge des frais de transport et d’hébergement, permettant à ces familles de surmonter les défis financiers liés aux soins éloignés. “Le besoin est immense”, souligne l’équipe d’Inseme, pour qui les legs et donations représentent un levier essentiel pour maintenir et étendre ses services. "Nous souhaitons apporter des solutions pérennes à une problématique qui touche de plus en plus de familles".



Des logements proches des hôpitaux pour soulager les familles

Grâce à la générosité de ses donateurs, Inseme a déjà pu acquérir des appartements près des principaux hôpitaux sur le continent, réduisant ainsi les contraintes financières et logistiques des familles. La campagne en cours vise à agrandir ce parc de logements, pour répondre aux besoins de plus en plus nombreux des familles corses. L’accès à ces hébergements, situés au plus près des centres médicaux, offre un soutien précieux aux proches de patients souvent confrontés à des traitements longs et coûteux.



"Les legs, donations et assurances-vie permettent aux donateurs d’apporter un soutien durable à une cause essentielle pour les insulaires." indique Inseme rappellant que "les fonds recueillis par ces dispositifs serviront directement à l’acquisition de nouveaux logements et à l’aménagement de solutions d’accompagnement, offrant aux familles un filet de sécurité pour des séjours souvent imprévus et éprouvants."



Infos ++

Pour les particuliers souhaitant contribuer, l’association propose des rendez-vous personnalisés pour informer et guider les donateurs potentiels dans leurs démarches. L’équipe d’Inseme est joignable au 04 95 20 22 61, par email à info@inseme.org ou sur son site inseme.org, pour toute demande de renseignements.