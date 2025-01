Inscription, saisie des vœux, premières réponses… Découvrez le calendrier Parcoursup 2025

À partir du mercredi 11 juin et jusqu’au jeudi 11 septembre, la procédure complémentaire de Parcoursup est ouverte. Pendant cette période, les étudiants qui n’ont essuyé que des refus pourront retenter leur chance et obtenir des rendez-vous personnalisés ou collectifs avec les équipes du rectorat et de leur lycée, pour des formations sélectives comme des BTS ou des IUT.



Le mercredi 1er juillet, les étudiants peuvent solliciter la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) pour être accompagnés et recevoir une proposition d’admission selon leur préférence. Il est également possible de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formations ayant encore des places disponibles. La procédure Parcoursup 2025 se termine le jeudi 11 septembre. Si un étudiant est accompagné par la CAES, l’accompagnement se poursuit pour lui permettre de trouver une formation adaptée à son projet.