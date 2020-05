"Influenci" la société corse qui veille sur la e-reputation des entreprises

- C'est quoi exactement la e-reputation ?

-Les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle place du village. Tout se dit, tout se commente. Les consommateurs exposent leur mécontentement sur Facebook, Twitter et Instagram, cela peut faire très mal à la réputation de l’entreprise. Il y a aussi le problème des fausses informations, et le risque qui pèse sur les entreprises n’est pas les mêmes qu'hier.La e-ruputation c'est l'enjeu de demain.



- En Corse, qui fait appel à Influenci ?

- On pense souvent que ce sont les grosses entreprises qui sont victimes de leur e-reputation mais ce n'est pas vrai. Nous avons de plus en plus de petites entreprises qui font appel à nous, notamment dans le BTP où la concurrence est accrue. Dans le secteur de la construction on entend aussi pas mal de "Fakenews" des associations qui prétendent que les projets portent atteinte à l’environnement. Souvent ces fausses informations stoppent signent l'arrêt des travaux de manière injuste.

D'une autre manière, la très bonne réputation d'un artisan peut lui causer du tort. Souvent, la qualité est associée à un prix inaccessible. Notre métier c'est donc d'intervenir pour corriger ce genre de problèmes et veiller à préserver la bonne image de nos clients.



- Concrètement comment surveillez-vous la réputation de vos clients ?

- Nous sommes en partenariat avec Visibrain, le numéro 1 de la veille stratégique. C'est-à-dire que notre partenaire à accès aux donnés de Facebook, Twitter et Instagram. Grâce à eux, nous sommes alertés lorsque des messages à risque comme des fakenews sont postés sur nos clients. Par la suite nous déployons nos équipes pour définir une stratégie de communication et assurer sa mise en oeuvre. Nous avons deux phases, l'anticipation, pour conseiller et éviter les crises - et la riposte.



- Pendant le confinement a-t-on fait plus appel à vous ?

-Oui, globalement cela a été le cas. Le confinement cela aussi été l'occasion de montrer les valeurs de solidarité propres à notre île. A présent nous travaillons beaucoup sur la création de sites e-commerce ainsi que sur la communication commerciale et préparation de la saison touristique pour viser un public plus local.

De plus, je pense que le confinement a induit une vrai prise de conscience sur l'importance du numérique puisqu'il est le seul lien avec client et un levier essentiel pour leur développement.