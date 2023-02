Inflation : où va s'arrêter la hausse des prix dans les supermarchés corses ?

« J’achète exactement les mêmes choses d’une semaine sur l’autre, mais ces derniers temps, j’ai l’impression que la note a augmenté de 10 euros ! » Comme Gabriel, jeune travailleur bastiais de 25 ans, nombre de Corses déplorent l’augmentation des prix à chaque passage au supermarché. Une situation d’inflation qui n’est plus à prouver, mais qui impacte durablement les ménages au quotidien. « En ce moment, franchement, c’est compliqué », constate timidement Anne-Marie, qui vit seule en centre-ville. « Quand j’ai payé le loyer, internet, le gaz qui ne fait qu’augmenter… Il ne me reste pas grand-chose pour me nourrir. Et le problème, c’est que les prix ont explosé au supermarché. Donc c’est très simple, il faut que je me prive. »



Pâtes, viande, produits laitiers… En Corse, difficile de trouver des produits simples à des tarifs raisonnables. « Déjà, ce qu’il faut savoir, c’est que les prix augmentent tout le temps », explique le gérant d’une grande surface de Bastia, qui a souhaité rester anonyme. « Pour certains produits, ça peut bouger tous les mois, pour d’autres tous les six mois… Mais ces derniers temps, on a eu des grosses vagues d’augmentation des tarifs, notamment en septembre dernier. » En bout de chaîne, ce responsable n’a que peu d’impact sur les montants des denrées. « Quand on fait partie d’un groupe, on ne maîtrise pas la tarification à 100 %. On reçoit des lettres standardisées, dans lesquelles on nous explique que la hausse des matières premières, du carburant ou des fournitures obligent à augmenter le prix de vente. »