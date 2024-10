Incidents lors du derby AC Ajaccio-SC Bastia : le parquet ouvre une enquête

Le parquet d’Ajaccio a ouvert une enquête pour non-respect d’un arrêté préfectoral après les graves incidents survenus samedi 26 octobre lors du derby de Ligue 2 opposant l’AC Ajaccio et le SC Bastia. En effet, malgré une interdiction préfectorale visant les supporters bastiais, édictée pour éviter des débordements, des tensions ont éclaté en tribune Poli au stade Michel-Moretti.



Vers la 41e minute de jeu, un fumigène a été lancé dans les gradins, déclenchant une violente altercation entre une trentaine de supporters ajacciens et un groupe restreint de supporters bastiais, nécessitant l’intervention de la sécurité. Cet affrontement a conduit l’arbitre à interrompre le match, qui a finalement été annulé en raison des fortes intempéries rendant le terrain impraticable. Un jeune homme a été légèrement blessé dans les échauffourées, et plusieurs spectateurs, choqués, ont quitté précipitamment le stade.



La commission de discipline de la LFP se réunit ce mercredi 30 octobre pour examiner le dossier. Une première décision pourrait être rendue dans une quinzaine de jours, mais au vu de la gravité des faits, le dossier pourrait être mis en délibéré. En attendant, la commission des compétitions devrait fixer la nouvelle date de la rencontre, prévue autour du 26 novembre.