Incendies en Sardaigne : les confréries corses viennent en aide aux sinistrés

En Sardaigne, le bilan des incendies qui ont ravagé durant 3 jours l'Ouest de l'île est lourd : 20 000 hectares brûlés,1500 personnes déplacées, des troupeaux touchés et des terres agricoles ravagées. Interpellée par la situation, la confrérie de Sant'Antone Abbate du village de Speluncatu en Balagne s'est empressée de réagir. Le 25 juillet, jour du début de l'incendie, Raphaël Quilici et d'autres confrères avaient déjà créé une cagnotte en ligne pour faire des dons aux sinistrés de la région touchée : Oristano."C'était évident de leur venir en aide, la mission des confrères c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. Dans ce dernier aspect il y a une part de social et de caritatif", assure Raphaël Quilici, confrère à Speluncatu. Pour récolter plus d'argent, la confrérie de Speluncatu a convié celle de Vulpaghjola, Lavatoghju, Belgodere, Saint-Florent et Pieve di Serra a les rejoindre dans un concert entièrement au profit des agriculteurs sardes. Celui-ci se déroulera le 8 août à Pigna, puisque la mairie a gracieusement mis à disposition le matériel pour l'organiser en extérieurSi les speloncatais ont si vite réagis c'est parce que leur confrérie entretient depuis près de 15 ans d'étroites relations avec le village sarde de Bortigali au Nord Est d'Oristano, dans le cadre de l’échange "Isule Maestre". "Pendant 10 ans on allait en Sardaigne une année sur deux pour leur fête du 8 septembre et eux venaient en Corse...on a des liens étroits". D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les Corses leur viendront en aide. En 2013, d'importantes inondations avaient ravagé la région et les speloncatais avaient procédé à des récoltes de dons en eau, nourriture et vêtements pour les sinistrés.A présent, ce sont les agriculteurs sardes qui auront besoin de matériel agricole, d'aliments pour les bêtes, de clôtures, et de tuyaux pour donner à boire aux troupeaux. Pour faire parvenir les dons, la confrérie de Speluncatu est en relation avec le maire de Santu Lussurgiu et président d'une communauté des communes touchée par les incendies, Diego Loi.La cagnotte en cliquant ici