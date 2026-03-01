Incendies de bateaux de promenade en mer à Calvi : trois hommes mis en examen

"Trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des incendies de véhicules de location et de bateau à Calvi au printemps 2025" ont été arrêtées "en début de semaine" dans le cadre "d'une information suivie par le pôle judiciaire régional de lutte contre la criminalité organisée de Bastia", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, confirmant une information de Corse-Matin.
"Ces trois personnes, dont deux seraient les incendiaires et la troisième le commanditaire des faits, ont été mises en examen des chefs d’association de malfaiteurs, de destruction par un moyen dangereux en bande organisée et de complicité de destruction par un moyen dangereux en bande organisée", a précisé le procureur.
"Le parquet a requis leur placement en détention provisoire, deux d'entre elles étant déjà mises en examen et détenues provisoirement dans le cadre d’une seconde procédure diligentée après l'incendie du hangar agricole de Charles Sisti", détruit mi-mai à Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse).
Début juin à Calvi, cinq semi-rigides appartenant à trois sociétés différentes de promenade en mer avaient été incendiés par des personnes munies de bidons d'essence, avait alors indiqué à l'AFP une source proche du dossier.
Ces faits s'inscrivaient dans une vague d'incendies criminels contre les bateaux de promenade en mer un peu partout en Corse, un secteur touristique lucratif qui attire l'intérêt de la criminalité organisée.
Le collectif antimafia "Maffia no, a vita iè" avait dénoncé ces "attentats crapuleux" contre "le tourisme maritime", dont "la nature même révèle des pratiques mafieuses visant à ruiner les entreprises pour mieux asseoir leur emprise".
Fin janvier, quatre hommes avaient déjà été mis en examen par un juge d'instruction bastiais pour leur implication dans les incendies de plusieurs embarcations de promenade en mer en avril, juin et septembre, cette fois-ci à Saint-Florent..
Ces mises en examen concrétisaient "l’engagement de l’autorité judiciaire et des services d’enquête dans la lutte prioritaire contre les destructions par incendie et l’emprise des groupes criminels sur les secteurs stratégiques de l’économie insulaire", avait précisé Jean-Philippe Navarre.
"Ces trois personnes, dont deux seraient les incendiaires et la troisième le commanditaire des faits, ont été mises en examen des chefs d’association de malfaiteurs, de destruction par un moyen dangereux en bande organisée et de complicité de destruction par un moyen dangereux en bande organisée", a précisé le procureur.
"Le parquet a requis leur placement en détention provisoire, deux d'entre elles étant déjà mises en examen et détenues provisoirement dans le cadre d’une seconde procédure diligentée après l'incendie du hangar agricole de Charles Sisti", détruit mi-mai à Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse).
Début juin à Calvi, cinq semi-rigides appartenant à trois sociétés différentes de promenade en mer avaient été incendiés par des personnes munies de bidons d'essence, avait alors indiqué à l'AFP une source proche du dossier.
Ces faits s'inscrivaient dans une vague d'incendies criminels contre les bateaux de promenade en mer un peu partout en Corse, un secteur touristique lucratif qui attire l'intérêt de la criminalité organisée.
Le collectif antimafia "Maffia no, a vita iè" avait dénoncé ces "attentats crapuleux" contre "le tourisme maritime", dont "la nature même révèle des pratiques mafieuses visant à ruiner les entreprises pour mieux asseoir leur emprise".
Fin janvier, quatre hommes avaient déjà été mis en examen par un juge d'instruction bastiais pour leur implication dans les incendies de plusieurs embarcations de promenade en mer en avril, juin et septembre, cette fois-ci à Saint-Florent..
Ces mises en examen concrétisaient "l’engagement de l’autorité judiciaire et des services d’enquête dans la lutte prioritaire contre les destructions par incendie et l’emprise des groupes criminels sur les secteurs stratégiques de l’économie insulaire", avait précisé Jean-Philippe Navarre.