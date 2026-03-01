Incendies de bateaux de promenade en mer à Calvi : trois hommes mis en examen

La rédaction avec AFP le Jeudi 19 Mars 2026 à 19:47

Trois hommes ont été mis en examen jeudi pour leur implication dans l'incendie de bateaux et de voitures de location à Calvi (Haute-Corse) en juin, a-t-on appris auprès du procureur de Bastia