Incendies : Une décennie d’engagement civique pour la RCSC de Corbara

Qu’il pleuve ou qu’il vente, la réserve communale de la sécurité civile de Corbara, joue pleinement, et avec une efficacité reconnue, son rôle d’assistance, d’information et de protection des populations qui lui sont confiées, en s’appuyant sur la seule motivation de ses neuf membres bénévoles.



Placée sous la responsabilité d’un chef d’équipe et de son adjoint, Jourdan Martelli et Julien Quilici, la RCSC Corbara, fait toujours preuve de sérieux en observant scrupuleusement les procédures de sécurité conjointement arrêtées, dans le cadre d’une convention de partenariat liant l’Adccff 2b au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B). Ces mesures visent essentiellement à éviter la survenance d’un accident dû aux largages des avions de la sécurité civile. En cas d’échec de la dissuasion la réserve communale dispose de la capacité de traiter rapidement l’éclosion d’un départ de feu dans l’attente des moyens de lutte contre l’incendie.

En effet, la réserve communale n’a pas vocation à lutter contre le feu mais à agir en complémentarité avec les autres moyens locaux et nationaux déployés sur le terrain.



Cette intégration des réserves communales, au véritable maillage défensif de la Haute-Corse, constitue un atout majeur que le SIS 2B a su très tôt comprendre et accompagner et qui aujourd’hui constitue une référence pour d’autres régions.



En marge de ses activités de prévention incendie, la RCSC Corbara prête également son concours à la municipalité en assurant notamment la sécurisation des nombreux évènements culturels et religieux organisés par la commune.



Depuis sa création par la maire Paul Lions, la réserve communale de sécurité civile de Corbara s’est imposée comme un acteur incontournable de la prévention contre les risques majeurs, en menant avec un rare volontarisme, des actions fort méritantes et courageuses au service de sa communauté mais pas seulement. A l’heure où se pose avec acuité dans l’île, la question de l’avenir de ses moyens reposant sur le bénévolat, peut-être est-il grand temps, pour la puissance publique, de leur accorder enfin toute l’attention requise et les moyens financiers qui leur permettront d’inscrire leurs indispensables missions dans la pérennité.



C’est sûrement là, une solution opportune face aux enjeux considérables de sécurité auxquels la Corse est désormais confrontée. En effet, rien ne serait pire, face à l’isolement géographique de l'ile, que de détourner ses citoyens de leur rôle de premiers acteurs de la réponse de sécurité civile.



Quant aux réservistes communaux bénévoles de Corbara, ils méritent assurément un grand coup de chapeau pour la force et l’exemplarité de leur engagement civique au service de la Corse et des Corses.