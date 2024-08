Incendie entre Sotta et Porto-Vecchio : le feu est fixé, les pompiers toujours sur place

Ce jeudi 29 août, un incendie s'est déclaré dans le secteur de Pantanaghja, à Sotta, brûlant 25 hectares de végétation. Le feu, qui s'est déclenché aux alentours de 15 heures en bordure de route, a progressé rapidement vers Arca-Pianelli sur la commune de Porto-Vecchio, se rapprochant à seulement 50 mètres des habitations. Pour maîtriser les flammes, 70 pompiers, accompagnés de 20 engins et de 3 patrouilles de gendarmerie, ont été mobilisés sur les lieux. Des efforts coordonnés ont permis de réaliser 35 largages d'eau par les canadairs. À 17 h 30, le feu était fixé, ne se propageant plus.



"Notre commune, notamment dans le secteur d’Arca-Pianelli, a connu ces dernières heures un incendie d’une rare intensité. Les dégâts pour notre environnement sont réels. Grâce à tous ceux qui se sont engagés, il est maintenant fixé et aucune habitation n’a été atteinte. Je veux, au nom du Conseil municipal, rassurer les nombreux Porto-Vecchiais qui nous interrogent et surtout, saluer cette intervention massive et coordonnée, en remerciant vivement chacun de ses acteurs." a indiqué Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio sur les réseaux sociaux.



Si le feu est désormais fixé, la vigilance reste de mise, avec plusieurs dizaines de pompiers encore sur site pour surveiller la situation durant toute la soirée.



L'origine de l'incendie reste à déterminer.