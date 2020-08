Incendie criminel du col de Salvi : la Collectivité de Corse depose plainte

La Corse a été cet été, jusqu’à aujourd’hui au moins, relativement épargnée par les incendies majeurs.

Pourtant, il a suffi d’une journée de grand vent pour que des mises à feux manifestement criminelles soient enregistrées partout dans l’île.

Elles auraient pu entraîner de nouvelles catastrophes écologiques et humaines.

Le pire a heureusement pu être, cette fois-ci, évité.

Il faut en remercier et en féliciter toutes celles et tous ceux qui, sur le terrain, se sont battus de façon exemplaire contre le feu : sapeurs-pompiers des SIS 2A et SIS 2B, épaulés par des unités du Continent ; Sécurité civile ; Forestiers sapeurs de la Collectivité de Corse ; militaires ; réserves communales ; élus et citoyens.

Reste néanmoins un douloureux constat : rien n’a arrêté la main des incendiaires. Ni l’extrême sécheresse qui dure depuis des mois. Ni le fait que, la veille même de ces mises à feux, la Corse entière ait rendu hommage à des hommes morts en luttant contre le feu à Appiettu, Corscia, et Felicetu.

Face à cette inconscience ou ce mépris pour le patrimoine naturel, écologique, et économique de la Corse comme pour la vie humaine, et alors même que les risques d’incendie restent forts dans les jours et semaines à venir, il est indispensable de mettre en œuvre tous les moyens prévus par la loi pour dissuader les incendiaires de passer à l’acte.

A ce titre, j’exprime mon entier soutien au Maire de Montegrossu, Jean Marc Bori, qui a annoncé publiquement son intention de porter plainte après l’incendie ayant frappé sa commune.

La Collectivité de Corse, dépositaire et garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse, s’associe à cette plainte pénale et le fera en toute occasion similaire.

Il s’agit, à travers cette plainte pénale, d’envoyer un message clair et fort : le rejet clair et massif, par la société corse, des pratiques incendiaires.