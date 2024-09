Incendie à Sarrola-Carcopino : l'entreprise "Environnement services" mise en demeure

Le mardi 13 août, un incendie s'est déclaré sur le centre de stokage de dechets de l'entreprise "Environnement services", située sur la commune de Sarrola-Carcopino. Classé parmi les installations pour la protection de l'environnement, le site a fait l'objet d'une inspection dès le 14 août par les services compétents. L'objectif : s'assurer que des mesures suffisantes avaient été prises pour protéger les riverains et l'environnement.



Selon la préfecture de Corse-du-Sud, les inspecteurs ont constaté "de nombreux manquements" aux obligations réglementaires. Ces constats ont conduit à la saisine du procureur de la République et à la prise d’un arrêté imposant des mesures d’urgence pour sécuriser le site à l'arret depuis l'incendie car en attente de la mise en conformité.



Ce jeudi 12 septembre, la préfecture a indiqué dabs un commmuniqué avoir un arrêté de mise en demeure de l’exploitant, détaillant les actions correctives à mener et les délais impartis. "Les travaux exigés par les autorités incluent notamment le renforcement des dispositifs de lutte contre l’incendie ainsi que la mise en place d’un système efficace de rétention des eaux de ruissellement. Ces actions sont menées sous la supervision des services d’inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)." detaille la note.



Enquête judiciaire en cours

Une enquête judiciaire a également été ouverte par le parquet d'Ajaccio, avant d’être confiée au pôle régional environnement du parquet de Bastia. L’enquête devra établir les causes de l’incendie et les éventuelles responsabilités de l’exploitant dans ce sinistre.