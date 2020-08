Incendie : 4 hectares détruits à Oletta

Les sauveteurs de Haute-Corse ont été également appelés à intervenir avec des moyens de Ghisonaccia, d'Aleria et de la communauté des communes du Fium'Orbu, au Pont de fer à Ghisonaccia, où près de 900 mètres carrés ont brûlé.

Intervention aussi des pompiers de Ponte-Leccia à Castifao, où des ballots de foin se sont enflammés et où quelques mètres carrés d'herbes sèches ont brûlé, et à Taglio-Isolaccia ,à Rico-Plage ,où des... bidons en plastic ont pris feu.

Les flammes, combattues par des pompiers de Lucciana et Cervioni, ont touché un transformateur électrique qui n'était pas alimenté puis 500 mètres carrés de végétation.