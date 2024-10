Inauguration des nouveaux locaux de la communauté de communes Castagniccia Casinca à Vescovato : "Un symbole de cohésion pour notre territoire rural"

Jeudi 10 octobre, la Communauté de Communes de la Castagniccia Casinca a ouvert les portes de ses nouveaux locaux situés près du Cosec de Vescovato. Plusieurs personnalités ont assisté à cette inauguration, parmi lesquelles le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, et le député François-Xavier Ceccoli, saluant un projet structurant pour ce territoire rural. Lors de son discours, le président de la communauté de communes, Antoine Poli, a insisté sur la portée de cet investissement : « Ce moment symbolise bien plus que la simple inauguration d'une structure de béton et de brique. Il incarne l'engagement collectif, l'effort commun, et notre vision pour un développement harmonieux de notre territoire rural. Dans un contexte où le lien social est parfois fragilisé, ce lieu se veut un espace d'accueil, d'écoute et de soutien pour les habitants. Il est le reflet de notre ambition de garantir à chacun, sans exception, un accès à des services de qualité, tout en prenant en compte les spécificités de notre ruralité. »



Pour le préfet de Haute-Corse, l’implantation de ce bâtiment moderne répond à des besoins concrets et témoigne d’un effort partagé : « Ce territoire connaît un essor démographique remarquable et un développement économique dynamique, affichant aujourd'hui de nombreuses caractéristiques positives. On pourrait croire que cela est uniquement dû à sa proximité avec Bastia, mais une bonne situation géographique à elle seule ne suffit pas. Il faut une vision politique, une vision économique et, surtout, un esprit de fraternité. L'État vous a soutenu à hauteur de 2 millions d'euros pour 5 millions d'euros de projets que vous avez présentés ces dernières années. Ce soutien illustre la solidarité nationale, qui vise à intervenir là où des projets existent, où des besoins sont présents, et où nous pouvons améliorer le quotidien de nos concitoyens. »



Un espace de 1059 m² pour de nouveaux services

Après la cérémonie, les invités ont pu visiter ce bâtiment de 1059,20 m², qui dispose de salles de réunion et d’une salle de conseil, prêt à accueillir les réunions et événements de la communauté de communes et de potentiels partenaires.



D’un montant total de 3,5 millions d’euros, le projet a été financé par l’État (30 %), la Collectivité de Corse (37 %) et un autofinancement de 33 % par la communauté de communes.



La journée s’est achevée par un apéritif dînatoire, symbolisant la convivialité et la cohésion qui guident le développement de la Castagniccia Casinca.